Stellantis Türkiye Parça ve Servisler'den bakım kampanyası: Peugeot, Citroen, Opel...

Yayınlanma: 13.07.2024 - 12:33

Güncelleme: 13.07.2024 - 12:33

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temmuz sonuna kadar devam edecek kampanya 3 yaş üzeri tüm Peugeot, Citroen ve Opel modellerini kapsıyor.

Kampanya kapsamında periyodik bakım hizmetleri uygun fiyatlarla sunuluyor. 3 yaş üzeri Peugeot araç sahipleri araçlarının periyodik bakımını Stellantis Türkiye'nin güvencesindeki yedek Eurorepar yedek parçalarıyla 3 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla yetkili servislerde gerçekleştirebiliyor. Peugeot bakım paketi içeriğinde motor yağı, yağ filtresi, polen filtresi, cam suyu değişimleri yer alıyor.

Citroen'de 3 yaş üzeri Citroen araçlar için Eurorepar yedek parçalarıyla 3 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla öne çıkıyor. Citroen bakım paketi içeriğinde motor yağı, yağ filtresi, polen filtresi, cam suyu değişimleri bulunuyor.

Opel'de ise 3 yaş üzeri araçlar için 5 bin 999 liradan başlayan fiyatlar dikkati çekiyor. Profesyonel bakım paketi, hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi, cam suyu, karter tapası ve Eurorepar markalı motor yağı değişimini kapsıyor.

Tüm bu markalarda, müşteriler bakım sonrası 1 yıl boyunca yol yardım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Ödemelerinde Bonus kredi kartını tercih eden müşteriler peşin fiyatına 6 taksit kampanyasından da faydalanıyor.