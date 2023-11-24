Stellantis, yılın ilk 10 ayına dair açıklama

Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:33

Güncelleme: 24.11.2023 - 11:33

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, marka geçen haftalarda üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin başarılı performansına 'Genişletilmiş Avrupa Operasyonları' önemli katkı sağladı.

Özellikle, sevkıyatlardaki yüzde 11’lik artışın etkisiyle net gelirlerde yıllık yüzde 5’lik artışla Stellantis, Avrupa pazar satışlarında ikinci sırada yer alarak, üçüncü çeyrekte yüzde 18,3 pazar payı elde etti. Stellantis'in sürekli olarak yüzde 30’un üzerinde pazar payı ile baskın olduğu ticari araç segmentindeki performansını, yakın zamanda pazara sunulan Stellantis Pro One iş birimi destekliyor.

OPEL VE HAFİF TİCARİLERİN KATKISI

Açıklamaya göre, şirket, önemli Avrupa pazarlarında kayda değer başarılar elde etti. Buna, eylül ayında, Almanya’da neredeyse 3 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 14,9’luk pazar payı ile Opel, Jeep ve hafif ticari serisinin katkıları dahil oldu. Stellantis, ayrıca İngiltere’de en çok satan B segmenti otomobil Vauxhall Corsa ile yüzde 14’lük pazar payına ulaşarak, en yüksek aylık satış hacmini kaydetti.

Stellantis, batarya elektrikli araç pazarında 2022’nin üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 41 artışla hızla büyüyor. Avrupa’da yüzde 15,3 pazar payına ulaştı; ayrıca farklı batarya elektrikli araç segmentinde de lider oldu.

Batarya elektrikli araç satışları, her çeyrekte istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrekte teslim edilen 87 bin adedin üzerinde batarya elektrikli araçla Stellantis, Avrupa sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Fiat 500e, Opel/Vauxhall Corsa Elektrik, Peugeot E-208, Jeep Avenger gibi modeller ve batarya elektrikli hafif ticari serisinin tamamı (yüzde 38 pazar payı) şirketin performansını artırdı. Ayrıca Stellantis, eylül ayında Almanya’nın elektrikli otomobil pazarında yaklaşık yüzde 23 pazar payı ile en üst sırada yer aldı.

ELEKTRİKLİYE GEÇİŞ İVMESİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Uwe Hochgeschurtz şöyle konuştu:

''Avrupa’daki pazar liderleriyle aradaki farkı kapatmakla kalmadık, geçtiğimiz çeyrekte batarya elektrikli araç pazarında onları geride bile bıraktık. Aksaklıkların halen hissedildiği dinamik ve rekabetçi bir ortamda, çalışanlarımızın özverisi ve bayi ağımızın bağlılığıyla benzersiz ürün çeşitliliği sunarak başarımızı sürdürüyor ve daha da ileriye taşıyoruz. Elektrikliye geçiş ivmesi ekim ayında da artıyor. Dare Forward 2030 stratejik planımızın bir parçası olarak, 2024 sonuna kadar tamamen elektrikli model yelpazemizi ikiye katlama yolunda ilerliyoruz. Önümüzde uzun bir yol var ama birlikte çıktığımız bu yolculukta başarıya hazırız.''

Açıklamada yer alan ayrıntılara göre, AB29’da ekim ayına ilişkin ön sonuçlar, tescillerde geçen yıla göre yüzde 14’lük bir artış, ay bazında pazar payı yaklaşık yüzde 19,1 (Eylül 2023’e kıyasla +0,2 puan) ve yılın ilk 10 ayı için yüzde 18,8 seviyelerini gösteriyor.

5 önemli Avrupa ülkesinde ekim satışları, geçen yıla göre daha yüksek: Fransa’da yüzde +21,3, Almanya’da yüzde 28,9, İtalya’da yüzde +18,2, İspanya’da yüzde +6,4 ve İngiltere’de yüzde artı 6 oldu.

Fransa, İtalya ve Portekiz toplam pazarında lider olunurken, elektrikli pazarda Fransa, Portekiz ve İspanya’da öncülük sağlandı. Vauxhall, İngiltere’nin 1 numaralı e-ticari araç markası ve Vauxhall Corsa, Mokka ve Vivaro Electric versiyonları, ilgili batarya elektrikli araç segmentlerinde zirvede yer alıyor. Stellantis, Almanya’da da başarılı bir ekim ayı geçirdi, ticari araç satışları neredeyse iki katına çıktı ve yüzde 25,7’lik rekor pazar payına katkıda bulundu.