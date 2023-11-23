Avupa'nın en çok satan otomobili belli oldu: C segmentinde MG4 ipi göğüsledi

Yayınlanma: 23.11.2023 - 17:14

Güncelleme: 23.11.2023 - 17:14

Otomotiv devi SAIC tarafından üretilen MG'nin C segmentindeki elektrikli modeli MG4 Electric Avrupa'da sınıfının en çok satan otomobili oldu.

MG4 Electric, ilk 9 aylık dönemde Avrupa’da 51 bin 660 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu satış performansıyla MG4 Electric, Avrupa’da sınıfının en çok satan elektrikli otomobili olmayı başardı.

MG4 Electric İngiltere ve Türkiye’nin dahil olduğu tüm Avrupa ülkeleri arasında en çok satılan model oldu.

Sadece 110 mm yüksekliğiyle sınıfının en ince bataryasına sahip MG4 Electric, bu sayede sınıfının en hafif otomobillerinden biri. MG4 Electric, Türkiye’de Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanımla satışa sunuluyor.

MG4 TÜRKİYE FİYATLARI

MG4 Electric Türkiye'de 3 farklı donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor. 170 hp, 51 kWsa bataryalı Comfort modeli kampanyalı 1 milyon 219 bin TL; 204 hp, 64 kWsa batarylaı Luxury modeli kampanyalı 1 milyon 479 bin lira ve 435 hp, 64 kWsa bataryalı Xpower modeli ise 2 milyon 299 bin liraya satışa sunuluyor.