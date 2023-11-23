Hyundai internet üzerinden satışa başlıyor: Diğer markalar da sırada

Yayınlanma: 23.11.2023 - 13:39

Güncelleme: 23.11.2023 - 13:39

E-ticaret devi ve Hyundai, 2023 LA Auto Show'da araçların doğrudan Amazon.com'da satılması için bir ortaklık duyurdu.

Önümüzdeki yıldan itibaren Hyundai araçları Amazon'da online olarak satışa sunulacak. Daha sonra satın alınan bu araçlar doğrudan yerel bayiden teslim alınabilecek.

Aracı kişiselleştirmek için farklı modeller, kaplamalar, renkler ve özellikler arasından seçim yapılabilecek. Daha sonraysa Amazon'dan doğrudan satın alabilecek.

Hyundai'nin CEO'su Jay Chang, bu ortaklığın "inanılmaz fırsatların" kilidini açacağını söyledi.

Otomobil üreticisi ayrıca satın alma deneyimini iyileştirmek için tercih ettiği bulut sağlayıcısı olarak AWS'yi seçti. Amazon'un bulutu, maliyetleri en aza indirirken sürücülere yeni özellikler sunmaya yardımcı olacak.