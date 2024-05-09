Stellantis'in net gelirlerinin üçte biri Pro One ticari araç serisinden geldi

Yayınlanma: 09.05.2024 - 09:43

Güncelleme: 09.05.2024 - 09:43

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, binek araçlarda ortaya koyduğu yüksek performans rakamlarını, Pro One ile ticari tarafta da sergilemeye devam ediyor.

Avrupa ve Güney Amerika pazarlarında liderliğini koruyan şirket, Orta Doğu ve Afrika'da yüzde 26'lık bir pazar payıyla rekor başarıya imza attı. Ayrıca, Kuzey Amerika'da Ram markası altında yeni bir profesyonel ticari araç bölümü açarak genişlemeye devam etti.

Stellantis, 2027 yılına kadar küresel liderlik hedefleri kapsamında geliştirilen Dare Forward 2030 stratejisiyle küresel rekabette önemli bir avantaj elde ediyor. Özellikle Orta Doğu ve Afrika'da art arda iki çeyrekte liderlik elde eden Stellantis Pro One, şirketin ticari başarısının önemli bir parçası haline geldi.

Avrupa'da yılın ilk çeyreğinde yüzde 30 pazar payıyla liderliğini sürdüren şirket, Fiat Professional markasıyla İtalya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde lider konuma yükseldi. Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ise Fiat'ın Cezayir pazarındaki başarısıyla yüzde 26'lık bir pazar payı kazanarak liderliğini pekiştirdi. Kuzey Amerika'da ise Ram markası, yeni modelleri ve kapsamlı çözümleri ile dikkat çekti.

Güney Amerika pazarında yüzde 31,5 pazar payına sahip şirket, Fiat Professional ile hafif ticari araç segmentinde bölgedeki liderliğini güçlendirdi. Hindistan ve Asya Pasifik bölgesinde de Peugeot ve Fiat Professional markaları satış performanslarıyla ön plana çıktı.