Sürücüsüz kamyonlar yayılıyor: Bir ABD eyaleti daha harekete geçti...

Yayınlanma: 02.09.2024 - 17:42

Güncelleme: 02.09.2024 - 17:42

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi Cuma günü otonom araçların otoyollarda işletilmesine ilişkin taslak yönetmelikleri yayımlayarak sürücüsüz kamyonların uzun mesafeli teslimatlara başlamasının önünü açtı.

Eyalet kurumu, başlangıçta hem hafif hem de ağır hizmet operasyonları için güvenlik sürücüleri gerektirecek bir çerçeve planlıyor.

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) 14 Ekim'e kadar taslağın dili hakkında yazılı geri bildirim kabul ediyor.

GÜVENLİK ENDİŞESİ

Taslak düzenlemeler, otonom sürüş teknolojisinin, bu teknolojiyi içeren çok sayıda kaza ve kaza vakası nedeniyle güvenlik düzenleyicileri tarafından yüksek düzeyde incelemeye tabi tutulduğu bir zamanda geliyor.

Onaylanması halinde düzenlemeler, teknolojinin büyümesi ve ilerlemesine güvenen otonom kamyon taşımacılığı girişimleri için büyük bir kazanç olabilir ve aynı zamanda kamyon taşımacılığı işlerini de tehdit edebilir.

Otonom kamyonlar, malları teslim etmek için önceden planlanmış rotalar boyunca büyük TIR'ları konuşlandırarak bazı başarılar elde ediyor. Waabi gibi firmalar, Uber için yük taşıyan otonom kamyonları planlı ticari hatlarda güvenlik sürücüleriyle birlikte işletiyor ve Teksas'ta Dallas ile Houston arasında kullanıyor.

MECLİSTE KABUL EDİLDİ

Taslak, iki otonom araç güvenlik yasa tasarısının Kaliforniya Meclisi tarafından kabul edilmesinden bir gün sonra geldi. Tasarılar, sürücüsüz kamyonlarda insan operatörlerin bulunmasını ve otonom araç üreticilerinin her türlü araç çarpışmasını ve trafik ihlallerini rapor etmesini zorunlu kılıyor.

Tasarıların yasalaşması için Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un imzalaması gerekecek.