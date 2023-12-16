SWM Türkiye'ye 922 bin TL'lik inanılmaz fiyatıyla giriş yaptı: İşte 2 yeni SUV modeli

Yayınlanma: 16.12.2023 - 17:56

Güncelleme: 16.12.2023 - 17:56

Çin’in önde gelen ve hızla büyüyen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde yer alan SWM, Türkiye’de iki yeni SUV modelini satışa sunarak ülkemiz pazarına giriş yaptı.

Türkiye’de Atmo Grubu tarafından temsil edilen İtalyan otomotiv üreticisi SWM, C-SUV segmentinde yer alan ve fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken SWM G01 ve G01F modelleriyle pazardaki dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

SWM, 2024’ün ilk çeyreğinde de ürün gamını, 3’ü SUV ve 1’i de ticari araç olmak üzere 4 yeni modelle genişletecek. İlk aşamada İstanbul ve Ankara’daki satış ve satış sonrası noktalarında hizmet vermeye başlayacak olan SWM, SUV model ailesini Türkiye’ye özel uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garantiyle satışa sunuyor.

SWM FİYATLARI AÇIKLANDI

922 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan SWM modelleri, geniş iç mekânı ve 1.5 litrelik güçlü motoruyla öne çıkıyor.

SWM’nin içinde İtalyan ruhu taşıyan bir İtalyan markası olduğunu söyleyen SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo, “Türkiye pazarı çok rekabetçi bir pazar. Birçok küresel oyuncu Türkiye pazarında iyi ürünlerle yer alıyor. Ancak SWM modellerinin sağladığı genel pakete baktığımızda kendi pazarını bulacağını ve müşterisinin saygısını kazanacağını düşünüyoruz. SWM olarak Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz, Arjantin ve Singapur dahil olmak üzere dünya çapında 30’dan fazla ülkede yer alıyoruz. 2023 yılı için toplam satış hacmimizin dünya çapında 240 bin adet araç seviyesinde olmasını bekliyoruz. Türkiye de küresel satışlarımıza önemli katkı sağlayacak” dedi.

SWM’yi Türkiye’de temsil eden ATMO Grubu’nun Türkiye CEO’su Anton Chernov ise şu ifadeleri kullandı:

“Gerçek İtalyan tasarımının yanı sıra aracın kalitesi ve boyutlarının büyüklüğü, aile odaklı müşteriler tarafından çok sevilecek. SWM modelleri sadece pratik modeller olmakla kalmayıp, aynı zamanda sportif ve şık bir görünüme de sahip olduklarından çok daha geniş bir kitleye hitap edecekler. Türkiye pazarında hedefimiz 2024 yılında ilk 20 marka arasında yer almak. Orta vadede hedefimiz ise Türkiye’de en fazla tercih edilen ilk 10 marka arasında yer almak. Kısa vadede Türkiye'nin büyük şehirlerindeki organizasyon yapımızı tamamlamayı planladık. Buna göre İstanbul ve Ankara'da satış ve satış sonrası hizmetleri verecek bayilerimiz Ocak 2024’te tamamen hazır olacak. Ardından 2024 yılı sonuna kadar 12 farklı şehirde toplam 14 bayi açmayı planlıyoruz.”

Türkiye’de Atmo Grubu tarafından temsil edilen marka, 1.5 litre benzinli motorla donatılan G01 ve G01F modellerinin satışına başladı. M odeller C-SUV segmentinin sınırlarını zorlayan boyutlarıyla dikkat çekiyor.

SWM FİYATLARI

SWM G01’in Comfort donanımlı ve manuel şanzımanlı versiyonu 922 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sunulurken, aynı modelin Elite donanım paketli ve DCT şanzımanlı versiyonu ise 1 milyon 199 bin 500 TL fiyat etiketine sahip. Premium adı verilen tek donanım paketiyle satışa sunulan ve DCT şanzımanla kombine edilen G01F’in anahtar teslim fiyatı ise 1 milyon 270 bin TL olarak belirlendi.

SWM G01 DONANIM ÖZELLİKLERİ

Sürüş keyfi yüksek bir model olan SWM G01, tamamen LED aydınlatma sistemi, arka hava girişleri ve standart olarak sunulan 18 inçlik çift renkli alüminyum jantları ile tasarımını güçlendirirken sportif karakterini bir adım daha öne çıkarıyor. Arka bölümde yer alan köpek balığı yüzgeci anten, aracın tasarımına modern ve aerodinamik bir dokunuş katarak estetik bir işlevi yerine getiriyor.

G01’in aerodinamik verimliliğini artırmak için geliştirilen arka hava girişi, kontrollü bir hava akışı sağlayarak Alman mühendisliğiyle geliştirilen 1.5T motorun soğutulmasını ve genel performansının iyileştirilmesini sağlıyor. 4670 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1740 mm yüksekliğe sahip olan G01, segment boyutlarını aşıyor ve 2750 mm’lik aks mesafesi ile hem daha iyi yol tutuş sağlıyor hem de yaşam alanının ferahlamasına olanak tanıyor.

SWM G01’de yer alan 10” boyutundaki dokunmatik bilgi-eğlence sistemi bağlantı ihtiyaçlarına en iyi yanıtı verebilmek için Bluetooth teknolojisiyle donatılırken dahili navigasyon sistemiyle son teknoloji bir sürüş deneyimi sunuyor.

Kablosuz akıllı telefon şarjı, ısıtma ve soğutma özelliğine sahip bardak tutucuları gibi özelliklerle günlük hayatı kolaylaştıran pratik bir iç mekân deneyimi sunan G01, 360 derece HD kamera özelliği sayesinde sürücünün özellikle şehir içinde park ederken zaman kazanmasını sağlıyor. video kayıt cihazı (VDR) da bulunan model seyahat esnasında önemli anları videoya çekerek sürüşleri kayıt altına almaya olanak tanıyor.

YÜKSEK VERİMLİ MOTOR

İki modelde de Alman teknolojileri kullanılarak üretilen SWD15T kodlu 1.5 litre hacmindeki turbo beslemeli benzinli motor yer alıyor. Bu motor 112kW/150 HP güç üretebiliyor. Tork ise 215 Nm olarak açıklanıyor.

SWM G01F

Moda ve tasarımın başkenti olan Milano’da bulunan SWM tasarım stüdyolarında tasarlanan G01F, agresif tasarım hatlarıyla dinamik sürüş karakterini dış tasarımından belli ediyor.

ŞANZIMAN ÖZELLİKLERİ

7 ileri DCT şanzıman sistemi sarsıntısız ve konforlu vites geçişleriyle SUV konforunu sağlamada yardımcı olurken hızlı geçişleriyse performansa katkı sağlıyor.