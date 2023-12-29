Tesla Cybertruck ve Toyota kafa kafaya çarpıştı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 17:53

Güncelleme: 29.12.2023 - 17:53

Kaliforniya Otoyol Devriyesi, 28 Aralık Perşembe günü, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı bir kazaya çağrıldı.

Birçok durumda kafa kafaya çarpışmalar ciddi yaralanmalara, hatta ölüme neden olabilir, fakat neyse ki bu kazada bunların hiçbiri yaşanmadı.

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Tesla sürücüsü sadece hafif yaralanmalar geçirdi ve tıbbi tedavi için hastaneye götürülmeyi reddetti.

Ancak Reddit ve X kullanıcılarının dikkatini çeken şey bu değildi.

KAZA RAPORU AÇIKLANDI

Polisin kaza raporunda şu ifadeler yer aldı:

"28 Aralık 2023 günü saat 14:05 sularında Kaliforniya Otoyol Devriyesi, Redwood City birimleri Page Mill yolunun güneyindeki SR-35 (Skyline Bulvarı) üzerinde meydana gelen iki araçlı bir kazaya sevk edildi."

"Ön soruşturmamıza göre bir Toyota Corolla, Page Mill yolunun güneyinde, bilinmeyen bir hızda seyrederken, bilinmeyen bir nedenle sağa döndü ve ardından sağ banketteki toprak sete çarptı."

"Toyota daha sonra tekrar karayoluna girdi, çift sarı çizgiyi aşarak kuzeye giden şeride geçti ve SR-35 kuzey yönünde seyreden bir Tesla Cybertruck'a çarptı."

"Tesla sürücüsü şüpheli bir hafif yaralanma geçirdi ve tıbbi nakli reddetti. Başka herhangi bir yaralanma rapor edilmedi. Tesla Cybertruck'ın otonom modda çalıştırıldığı görülmemektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir..."

HURDAYA DÖNDÜ

Kağıt üzerinde bu oldukça normal bir rapor gibi görünüyor ve her iki sürücü de hayatlarını kurtarmayı başardı.

Ancak sosyal medya kullanıcıları, diğer araca kıyasla Cybertruck'ta hasar olmaması karşısında şaşkınlığa uğradı.

Olay mahallinden geçen boddhya adlı bir kullanıcı tarafından Reddit'te paylaşılan görüntülerde devriye memurları Tesla aracının yanında görülüyor.

Aracın en azından, fotoğrafta görünen tarafında hasar olmadığı ve hava yastığının açılmış olduğu fark ediliyor. Buna karşılık Toyota'nın ise neredeyse hurdaya döndüğü görülüyor.

KULLANICI YORUMLARI

Olayı yorumlayan kullanıcılardan biri, "Açılan hava yastıkları dışında, Cybertruck sürülebilir ve çizilmemiş görünüyor diyebilir miyim? Tabii ki hayır, henüz diğer tarafı görmedik" dedi.

Bir diğeri ise "Umarım iyilerdir. Cybertruck, arabaya kıyasla bu açıdan çok da hasarlı görünmüyor" yorumunu yaptı.

Bununla birlikte, birçok kullanıcı Cybertruck'ın tam olarak ne kadar hasar gördüğünün, aracın diğer tarafı da gösterilinceye kadar bilinemeyeceğini ve ne olursa olsun aracın hala hurdaya çıkmış olabileceğini belirtti.