Tesla Cybertruck'ın kataloğu sızdı: Parçaların fiyat listesi belli oldu

Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:31

Güncelleme: 15.12.2023 - 16:31

Tesla yapımı yılan hikâyesine dönen Cybertruck'ın kısa süre önce üretim versiyonunu ortaya çıkardı. Yeni elektrikli aracın başlangıçta ilan edilenden daha pahalıya mal olacağı belli oldu. Şimdiyse ortaya çıkan parça kataloğunda bakımının da oldukça pahalı olduğu anlaşıldı.

Çeşitli bileşenlere ilişkin fiyat ayrıntılarının internette yayımlandığı iddia edildi. Bunlar, Tesla'nın kendine özgü estetiğe sahip sağlam bir kamyon sağlamak için bazı maliyetli bileşenleri de dahil etmek zorunda kaldığını gösteriyor.

Tesla'nın web sitesinin parça kataloğu şu anda fiyatları göstermiyor. Ancak Cybertruckowenrsclub'da bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde ortaya çıktığı üzere, Cybertruck için bir ön cam silecek lastiği ve kolunu değiştirmenin maliyeti 165 dolar gibi yüksek bir maliyete neden oluyor. Buna karşılık örneğin Ford parça kataloğunda bir F-150 silecek lastiği için 24 dolar, kol içinse 18 dolar gibi çok daha makul bir fiyat belirlenmiş. Cybertruck'ta tek bir parça varken Ford'da iki parça var ama bir araya geldiklerinde bile çok daha düşük bir fiyata geliyor.

Sözde resmi fiyatlandırma ayrıntıları, Cybertruck için daha da yüksek bir fiyat olan 1.900 dolar olarak listelenen ön camı da içeriyor. Bir Ford F-150 içinse cam 380 dolar. Ancak bu fiyatta yağmur sensörü gibi herhangi bir gömülü teknoloji bulunmuyor.

TESLA CYBERTRUCK FİYAT LİSTESİ