Togg teslimat sayısı 5 bini geçti: Eylül ayında rekor kırdı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 14:16

Güncelleme: 04.10.2023 - 17:33

Türkiye'nin yerli otomobili Togg satışlarında, eylül ayında 2 bin 204 T10X teslim edilirken, mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen teslimat sayısı 5 bin 604 oldu.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teslimatlarımız artarak devam ediyor. Sadece eylül ayında 2 bin 204, teslimata başladığımız mayıs ayından bu yana ise toplam 5 bin 604 adet T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk" denildi.

TOGG SATIŞLARI

Geçen ay ise Togg T10X 1965 adet satılmıştı. 2023 yılında ise 28 bin adet araç üretileceği hedefi açıklanmıştı.