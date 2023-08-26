Bakan Mehmet Şimşek'ten Togg açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Togg'a ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 13:00
Bakan Mehmet Şimşek'ten Togg açıklaması
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Togg fabrikasına ilişkin paylaşım yaptı. 

Bakan Şimşek, X sosyal medya platformunda Togg'un üretildiği fabrikayla ilgili videoyu alıntıladı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik’teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici" ifadelerini kullandı.

 


Player Alanı
TOGG Mehmet Şimşek

İlgili Haberler

Mehmet Şimşek, Goldman Sachs yatırımcılarıyla görüşecek

Mehmet Şimşek, Goldman Sachs yatırımcılarıyla görüşecek
Mehmet Şimşek'ten KOBİ'ler için kredi talimatı

Mehmet Şimşek'ten KOBİ'ler için kredi talimatı
Mehmet Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama

Mehmet Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama

En Çok Okunan Haberler