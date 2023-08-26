Bakan Mehmet Şimşek'ten Togg açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Togg'a ilişkin açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Togg fabrikasına ilişkin paylaşım yaptı.
Bakan Şimşek, X sosyal medya platformunda Togg'un üretildiği fabrikayla ilgili videoyu alıntıladı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik’teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici" ifadelerini kullandı.
Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. #Gemlik’teki #TOGG fabrikası gerçekten çok etkileyici… https://t.co/2506A6WqgU— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 26, 2023
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