Togg'dan bir kampanya daha! Her 5 bin kilometre için...

Trumore dijital premium paket sahibi kullanıcılar, Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles ile her 5 bin kilometre için 500 statü mili ve 500 mil elde ediyor.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:14
Togg'dan bir kampanya daha! Her 5 bin kilometre için...
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Togg, T10X otomobiliyle yapılan yolculuklarda kullanıcılarına Türk Hava Yolları'ndan (THY) mil vadederek karayolunda mil kazandıran ilk şirket oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına karayolunda mil kazandıran ilk şirket olan Togg, THY ile yaptığı işbirliği kapsamında, C segmentindeki ilk akıllı otomobili T10X ile karayolunda yapılan yolculuk karşılığında mil kazandıracak.

Trumore dijital premium paket sahibi kullanıcılar, THY Yolcu Programı Miles&Smiles ile her 5 bin kilometre için 500 statü mili ve 500 mil elde edecek.

MİL KAZANMA ŞARTLARI

Mil kazanmak için T10X'in yeni yazılımı 1.4.0'ın cihazda yüklü olması ve 'Akıllı Cihazım' kaydının yapılması gerekiyor.

Miles&Smiles üyesi olan kullanıcıların kazandıkları millerle ödül bileti düzenleme, kabin sınıfını yükseltme, ekstra bagaj satın alma veya mil satın alma web sitesinden harcama yapma gibi olanaklardan yararlanma imkanına sahip oluyor.

Kullanıcıların kazandıkları miller, 7 Haziran itibarıyla Miles&Smiles üyeliklerine işlenecek. Kazanılan miller, her ayın 5'inci iş gününde Miles&Smiles üyeliğine tanımlanacak.

T10X'in teslim alındığı ilk günden bu yana katedilen kilometreler de proje kapsamında değerlendirilecek.


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