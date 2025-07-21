TOKKDER günlük kiralama sektörünün kapsamlı Türkiye raporunu yayımladı: Sektörün araç parkı 155 bin seviyesinde

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), günlük araç kiralama pazarına özel yapılan ilk ve en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk çeyreğini kapsayan ve sektörün mevcut durumunu analiz eden rapor, aynı zamanda günlük kiralama pazarının büyüme potansiyelini de ortaya koyuyor.

Günlük kiralama sektörü ile ilgili önemli bir eksikliği giderdiklerini söyleyen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, “Türkiye’nin ilk günlük kiralama sektör raporunu hazırladık. Buna göre kısa dönem veya diğer adıyla günlük araç kiralama sektörü 2025 yılı 1. çeyrek sonu itibarıyla 186 milyar 700 milyon TL’lik aktif büyüklüğe ulaştı. Sektörün araç parkı 155 bin araç seviyesinde. Operasyonel ve günlük araç kiralama sektörünün toplam araç parkı ise 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla yaklaşık 400 bin araca, aktif toplamı ise 478 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Yılın ilk çeyreğinde toplam 12 bin 361 araç alımının gerçekleştiği görülüyor. Sektörün toplam kontrat adedi de ilk çeyrek itibarıyla 797 bin 956 adet olarak belirlendi” dedi.

Yaz dönemine ait beklentilerine ilişkin de değerlendirme yapan Kağan Yaşa, “Günlük kiralamada sezonlar doluluk açısından farklılık gösterir. Talebin en yüksek noktaya ulaştığı dönem okulların kapanışı ile başlar ve ağustos ayı sonuna kadar sürer. Sonrasında yaz kiralamalarına bağlı talep düşer ve normal seviyeye döner. Bu yaz sezonu özelinde bakarsak planlamamızı, hazırlıklarımızı etkileyen bazı negatif durumlar yaşadık ve yaşıyoruz. Öncelikle artan maliyetler, uygun finansmana ulaşım zorlukları ve 2. el fiyatlarındaki göreceli düşük artış yatırım tarafında sektörü oldukça zorladı ve zorlamaya devam ediyor. Sezon girişinde yaşanan İsrail-İran gerilimi bizim sektörümüzü oldukça negatif etkiledi. Bu dönemde rezervasyon iptalleri yaşadık. Sonrasında rezervasyon akışı ve doluluk oranlarımızda, beklenen seviyeye ulaşmasa da bir düzelme oldu. Sezonun kalan kısmını değerlendirirsek beklenen doluluk oranlarına yakın seviyelerde ilerleyeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

GÜVENLİK DONANIMLARI GENİŞLETİLDİ

Toyota, beşinci nesil hibrit motor teknolojisiyle donatılan Yeni Corolla Cross Hybrid modelini Türkiye’de satışa sundu. Yeni Corolla Cross Hybrid, 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla 140 beygir güç ve 185 Nm tork üretiyor. Önden çekişli olarak sunulan modelin birleşik yakıt tüketimi 5.0-5.1 litre, karbon salımı ise 113-115 gram arasında ölçüldü. Yenilenen kabin tasarımında ise 10.5 inç multimedya sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli, kablosuz şarj ünitesi, JBL ses sistemi ve gelişmiş ambiyans aydınlatmaları yer alıyor. Tüm versiyonlarda kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, çift bölgeli otomatik klima, geri görüş kamerası, tavan rayı, Akıllı Çalıştırma Sistemi ve Toyota Safety Sense 3 güvenlik paketi yer alıyor. Modelde ön çarpışma önleyici sistem, adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi, trafik işareti algılama, kavşak çarpışma önleme, acil sürüş durdurma sistemi ve Otomatik uzun far gibi sürüş destek sistemleri yer alıyor.

Corolla Cross Hybrid, Flame, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle 2 milyon 75 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Modelin Passion versiyonu 2 milyon 190 bin liradan, en üst seviye olan Passion X-Pack ise 2 milyon 650 bin liradan satışa çıktı.