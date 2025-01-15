TotalEnergies üyelerine 1000 lira varan yakıt puan!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:39

Güncelleme: 15.01.2025 - 15:39

TotalEnergies İstasyonları, Club TotalEnergies üyeleri için artan oranda yakıt puanın hediye edileceği üç alternatifli kampanya hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tek seferde ve farklı günlerde yapılacak alımlarda 1000 liraya varan yakıt puan kazanma fırsatı sunan kampanya, 15 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak.

Club TotalEnergies üyeleri, belirtilen tarihler arasında TotalEnergies İstasyonları’ndan yapacakları her yakıt alışverişlerinde artan oranda puan kazanacak.

EN AZ 1250 TL'LİK ALIM İÇİN GEÇERLİ

TotalEnergies İstasyonları misafirlerinin yakıt alışveriş baremlerine göre üç alternatifli olarak hazırladığı kampanyada ilk seçenekte, tek seferde ve farklı günlerde yapılacak ilk 1250 lira ve üzeri akaryakıt veya otogaz alımına 45 lira, ikincisine 55 lira, üçüncüsüne 70 lira, dördüncüsüne 80 lira olmak üzere toplam 250 lira yakıt puan verilecek.

İkinci seçenekte, ilk 3000 lira ve üzeri alışverişe 110 lira, ikincisine 120 lira, üçüncüsüne 130 lira, dördüncüsüne de 140 lira olmak üzere toplam 500 lira yakıt puan hediye edilecek.

Üçüncü olarak, ilk 9000 lira ve üzeri akaryakıt veya otogaz alımına 200 lira, ikincisine 230 lira, üçüncüsüne 270 lira, dördüncüsüne ise 300 lira olmak üzere toplam 1000 lira yakıt puan verilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, alışveriş öncesinde Club TotalEnergies üyeliğini tamamlamaları ve mobil uygulama üzerinden katılmak istedikleri kampanyayı seçmeleri gerekiyor.

Aynı zamanda akaryakıt veya otogaz alışverişinden önce Club TotalEnergies mobil uygulamasından oluşturulacak kare kodunun ya da uygulamaya kayıtlı cep telefonu numarasının ön saha görevlilerine bildirilmesi şartı bulunuyor.