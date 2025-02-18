Toyota Avrupa'da 6 milyon elektrikli araç satışına ulaştı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:44

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:44

Toyota, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan çoklu mobilite stratejisiyle sektörde öncü rolünü sürdürüyor. Toyota, 2024 yılı sonunda Avrupa’da 6 milyon elektrifikasyonlu araç satarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. 1997-2024 yılları arasında Toyota’nın dünya çapındaki elektrifikasyonlu araç satışları ise 30 milyonu geçti. Toyota’nın Türkiye’deki tam hibrit satışları ise 2009 yılından bu yana 127 bin adedi aştı.

Toyota’nın çoklu mobilite stratejisinin başarısını gösteren bu rakamlar, sıfır emisyonlu araç altyapısının yeterli olmadığı bölgelerde bile emisyonların önemli ölçüde azaltılmasını sağladı.

EGZOZ EMİSYONLARI YÜZDE 50 AZALDI

Toyota, bu strateji kapsamında tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan geniş bir ürün gamı sunuyor. Bu yaklaşım sayesinde Toyota, 1995 yılından bu yana Avrupa'daki ortalama egzoz emisyonlarını yüzde 50’nin üzerinde azalttı.

YÜZDE 74'Ü ELEKTRİKLİ

Toyota, 2024 yılında Avrupa’da 1.2 milyonun üzerinde satış yaparak tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaştı. Bu satışların yüzde 74’ü elektrifikasyonlu araçlardan oluştu. Toyota, Avrupa'da 2035 yılına kadar tüm yeni araç satışlarında CO2 emisyonunu yüzde 100 azaltmayı taahhüt ediyor. Bu hedef, Toyota'nın 2050 yılına kadar ve Avrupa'da 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı amaçlayan global 2050 Çevre Hedefi doğrultusunda yapılacak.