Toyota'dan rekor satın alma: 26 milyar dolarlık dev anlaşma

Toyota Motor yaptığı açıklamada, Japonya'nın en önemli şirketinin yeniden konumlandırılmasında bir dönüm noktası olan 26 milyar dolarlık bir anlaşma ile grubunun önemli bir tedarikçisini özelleştireceğini söyledi.

Anlaşmanın şartlarına göre, borsada işlem görmeyen gayrimenkul şirketi Toyota Fudosan, Toyota Industries hisseleri için 3,7 trilyon yen karşılığında bir ihale teklifi başlatacak.

Japon şirketlerinin son yıllarda iştirakleri ve iş ortaklarındaki çapraz hissedarlıkları konusunda piyasa düzenleyicisi ve yatırımcıların artan incelemesi altına girmesi, hem yönetim satın almalarında hem de satın almalarda bir artışa yol açtı.

Anlaşmaların birçoğu, kurumsal yönetimin elden geçirilmesinin daha iyi hissedar getirileri sağlayacağı yönündeki beklentilerden kaynaklanıyor.

TOYOTA INDUSTRIES

Toyota, nisan ayında Toyota Industries'in potansiyel bir satın alımına katılmayı düşündüğünü söylemişti. Kaynakların söylediğine göre bu hareket grubun kurumsal yönetimini iyileştirmeye yardımcı olacaktı.

Toyota geçen yıl eylül ayı itibarıyla Toyota Industries'in yaklaşık yüzde 24'üne sahipken, Toyota Industries dünyanın en büyük otomobil üreticisinin yaklaşık yüzde 9'una ve bir diğer büyük Toyota tedarikçisi ve Toyota grup şirketi olan Denso'nun %5'inden fazlasına sahipti.

Toyota Industries, eski adıyla Toyoda Automatic Loom Works, 1926 yılında Sakichi Toyoda tarafından otomatik dokuma tezgâhları üretmek üzere kurulmuştu. Şirket bünyesinde bir otomotiv bölümü kuruldu ve daha sonra Toyota Motor olarak ayrıldı.

Toyota Industries, forkliftlerin yanı sıra Toyota için RAV4 spor hizmet aracını üretmekte ve ayrıca motorlar, klima kompresörleri, aküler ve dönüştürücüler gibi otomobil parçaları üretmekte.