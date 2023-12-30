Elon Musk'ın küçümsediği marka Tesla'yı solladı: 12 yıllık azim!

Elon Musk'ın 2011 yılında Bloomberg TV'ye verdiği bir röportaj sırasında rakip olabileceği fikrine güldüğü Çinli otomobil üreticisi BYD'nin, bu çeyreğin sonunda dünyanın en büyük bataryalı elektrikli araç üreticisi olarak Tesla'yı geçeceği tahmin ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 15:46
Elon Musk'ın küçümsediği marka Tesla'yı solladı: 12 yıllık azim!
Abone Ol google-news

Tesla ve BYD dördüncü çeyrek satış sonuçlarını teyit etmenin eşiğinde. BYD şu anda dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi unvanını elinde bulunduruyor ve üçüncü çeyrekte Tesla'dan sadece 3 bin 456 adet daha az pilli-elektrikli araç sattı. Bu son satış başarıları, son beş yılda kayda değer bir büyüme gösteren BYD için önemli bir kilometre taşını işaret ediyor.

BYD sadece dünyanın en büyük bataryalı-elektrikli araç (BEV) üreticisi unvanını almaya hazır değil; aynı zamanda en çok satan otomobil üreticileri arasında da ilk 10'a girmiş durumda. Aralık ayı tahminleri ve Ocak-Kasım ayları arasında teyit edilen satış rakamları dikkate alındığında, BYD'nin 2023 yılını toplam 3,13 milyon araç üreterek tamamlaması bekleniyor.

Bu rakamla 3,01 milyon satışla Suzuki Group'un önünde ve 3,95 milyon satışla Ford, 3,97 milyon satışla Honda, 4,87 milyon satışla GM, 6,28 milyon satışla Renault-Nissan-Mitsubishi, 6,4 milyon satışla Stellantis, 6,89 milyon satışla Hyundai Group, 8,8 milyon satışla Volkswagen ve 10,65 milyon satışla Toyota'nın hemen arkasında yer alacak.

Çin'deki cömert devlet sübvansiyonları, firmanın satışlarındaki muazzam büyümeye katkıda bulundu. Bununla birlikte, Bloomberg'e konuşan UBS Group AG'nin Çin otomobil araştırmaları başkanı Paul Gong, firmanın araçlarının rekabete göre önemli bir maliyet avantajına sahip olduğunu belirtti.


tesla BYD elon musk otomobil haber elektrikli araba

İlgili Haberler

BYD'den Avrupa atağı: Macaristan'da üretilecek Türkiye'de fiyatı düşecek

BYD'den Avrupa atağı: Macaristan'da üretilecek Türkiye'de fiyatı düşecek
Yılın Otomobili finalisti BYD Seal 2024'te geliyor

Yılın Otomobili finalisti BYD Seal 2024'te geliyor
Tesla'da suçlama oyunu: Arızaları bildiği halde bakın ne yapıyor

Tesla'da suçlama oyunu: Arızaları bildiği halde bakın ne yapıyor

En Çok Okunan Haberler