Elon Musk'ın küçümsediği marka Tesla'yı solladı: 12 yıllık azim!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 15:46

Güncelleme: 30.12.2023 - 15:46

Tesla ve BYD dördüncü çeyrek satış sonuçlarını teyit etmenin eşiğinde. BYD şu anda dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi unvanını elinde bulunduruyor ve üçüncü çeyrekte Tesla'dan sadece 3 bin 456 adet daha az pilli-elektrikli araç sattı. Bu son satış başarıları, son beş yılda kayda değer bir büyüme gösteren BYD için önemli bir kilometre taşını işaret ediyor.

BYD sadece dünyanın en büyük bataryalı-elektrikli araç (BEV) üreticisi unvanını almaya hazır değil; aynı zamanda en çok satan otomobil üreticileri arasında da ilk 10'a girmiş durumda. Aralık ayı tahminleri ve Ocak-Kasım ayları arasında teyit edilen satış rakamları dikkate alındığında, BYD'nin 2023 yılını toplam 3,13 milyon araç üreterek tamamlaması bekleniyor.

Bu rakamla 3,01 milyon satışla Suzuki Group'un önünde ve 3,95 milyon satışla Ford, 3,97 milyon satışla Honda, 4,87 milyon satışla GM, 6,28 milyon satışla Renault-Nissan-Mitsubishi, 6,4 milyon satışla Stellantis, 6,89 milyon satışla Hyundai Group, 8,8 milyon satışla Volkswagen ve 10,65 milyon satışla Toyota'nın hemen arkasında yer alacak.

Çin'deki cömert devlet sübvansiyonları, firmanın satışlarındaki muazzam büyümeye katkıda bulundu. Bununla birlikte, Bloomberg'e konuşan UBS Group AG'nin Çin otomobil araştırmaları başkanı Paul Gong, firmanın araçlarının rekabete göre önemli bir maliyet avantajına sahip olduğunu belirtti.