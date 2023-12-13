Range Rover da elektrikli oluyor: Yüksek performans ve ultra hızlı şarjla geliyor

Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:47

Güncelleme: 13.12.2023 - 16:48

Land Rover, bir dizi görüntü ve birkaç erken bilgi ile yakında çıkacak Range Rover Electric'e dair ipuçları verdi. Amiral gemisi 4x4'ün en lüks versiyonu olarak şekilleniyor, ancak performans veya arazi kabiliyeti söz konusu olduğunda hiçbir ödün vermiyor.

Şimdiye kadar yayımlanan toplam beş fotoğrafta, aracın kaplaması ve ızgarasının yanı sıra alaşım jantlar için EV markalı orta kapaklar da yakından görülüyor. Görüntülere eşlik eden kısa bir tanıtım videosu, sıfır emisyonlu Range Rover sahiplerinin manuel olarak açılan bir şarj portu ile sorun yaşamayacağını ortaya koyuyor. Elektrikle çalışan kapı, aracın CCS fişini ve şarj göstergelerini ortaya çıkarmak için sağa sola kayıyor.

Tipik elektrikli araç modasına uygun olarak, ızgara standart Range Rover'a göre daha düz görünüyor. Aracın yan tarafında bakır renkli süslemeler var, ancak bu aşamada bunun EV'ye özgü mü yoksa ürün yelpazesi genelinde bir seçenek mi olacağı belli değil.

RANGE ROVER ELECTRIC ŞARJ

Land Rover, elektrikli Range Rover'ın bagaj kapağının ve arka ışık kümesinin yakın çekim bir resmini ortaya çıkarmasına rağmen, burada tasarımda belirgin bir değişiklik ise yok.

Range Rover EV, mevcut benzinli, dizel ve plug-in hibrit modellerle aynı Modüler Boylamsal Mimari (MLA) platformu üzerinde yer alacak ve Batı Midlands'daki Solihull'da aynı fabrikada üretilecek. Jaguar Land Rover (JLR), ayrıntıları henüz gizli tutulan bataryaların ve elektrikli tahrik ünitelerinin şirketin Wolverhampton'daki yeni Elektrikli Tahrik Üretim Merkezi'nde monte edileceğini ifade etti.

JLR, elektrikli Range Rover'ın 2024 yılında satışa sunulduğunda "amiral gemisi bir V8 ile karşılaştırılabilir performans sunacağını" belirtti. Şimdiye kadar açıklanan diğer teknik detaylar, aracın Porsche Taycan'da kullanılan sisteme benzer 800 voltluk elektrik mimarisini çevreliyor. Bu sayede Range Rover İngiltere'nin genişleyen 350kW ultra hızlı şarj noktaları ağına erişebilecek ve batarya boyutları teyit edilmemiş olsa da, 100kWh veya daha fazla bir batarya için bile 30 dakikanın altında bir sürede yüzde 10-80 şarjın mümkün olmasını sağlayacak.

RANGE ROVER ELECTRIC ARAZİ

JLR Ürün Mühendisliği İcra Direktörü Thomas Müller şunları söyledi:

"Şimdiye kadarki en sessiz ve en rafine Range Rover'ı yaratmayı hedefliyoruz. Range Rover'ın başarısını destekleyen sihirli bileşenler değişmedi. Şimdi sıfır egzoz emisyonu ile sunuluyor."

Ama aynı zamanda her Land Rover ürününün yapması gerektiği gibi yol dışında da performans gösterebilecek. Firma, aracın test rejiminin "aşırı sıcaklıkları, tüm koşulları ve her türlü araziyi kapsayan kabiliyeti onaylamak için şimdiye kadarki en titiz mühendislik onay programlarından birine tabi tutulacağını" söylüyor. Land Rover, Range Rover EV'nin 850 mm derinliğe kadar inebileceğini de belirtiyor.

Görüntüler ve ilk bilgilerle birlikte Land Rover, ön siparişlerin 2024 yılına kadar başlamayacak olmasına rağmen, bir bekleme listesinin şu anda açık olduğunu doğruladı.

Range Rover Genel Müdürü Geraldine Ingham yeni model için şunları söyledi:

"2021 yılında satışa sunulduğundan bu yana, en yeni nesil Range Rover arzu edilirlik açısından yeni bir ölçüt belirledi. Dünya genelinde, 53 yıllık tarihimizdeki en yüksek müşteri talebini görüyoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş başarı öyküsü nedeniyle, son zamanların en çok beklenen Range Rover'ı için ilk ön sipariş verenler arasında yer alma fırsatı için resmi bekleme listesini açıyoruz."