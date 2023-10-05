Hyundai Assan'dan eğitime destek: 'Hyundai Sınıfı' öğrencilerle buluştu

Yayınlanma: 05.10.2023 - 16:05

Güncelleme: 05.10.2023 - 16:05

Şirket açıklamasına göre, ilk etapta İstanbul Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Hyundai Sınıfı' açarak eğitime katkıda bulunan Hyundai Assan, okula 2 adet otomobil, motorlar ve gerekli teknik ekipmanları bağışladı.

Teknik lise öğrencileri ve öğretmenler, bu ekipmanları sadece öğrenme amaçlı kullanacak ve gelecekte sektörün daha deneyimli uzmanlarla servis hizmeti vermesi için girişimde bulunacak.

Hyundai Assan ayrıca, öğrencilere yönelik bayilerde bir staj programı da sunuyor. Mezun olan öğrenciler, Hyundai Assan Yetkili Servisleri'nde sertifikalı teknisyen olarak istihdam edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Sangsu Kim, Hyundai Assan'ın 25 yılı aşkın süredir Türkiye'de binlerce kişiye istihdam olanağı sağlayarak ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Hyundai olarak, her yıl lise ve üniversite öğrencilerine burs sağladıklarını, eğitim araç ve gereçlerini bağışladıklarını aktaran Kim şöyle konuştu:

''Mükemmel bir insan kaynağı yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca, Malatya bölgesinde anaokulu ve ilköğretim okullarının kurulmasına destek olmak için Eğitim Vakfı ile birlikte çalışıyoruz. Türkiye ile Kore arasındaki dostane ilişkinin bir parçası ve aynı zamanda bizler için büyük bir mutluluk kaynağı olan bu modern teknoloji eğitim merkezinin tüm öğrencilere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.''