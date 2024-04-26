Toyota'nın düzenlediği 'Hayalimdeki Araba' resim yarışması başladı: Son tarih belli oldu...

Yayınlanma: 26.04.2024 - 16:21

Güncelleme: 26.04.2024 - 16:21

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 'Hayalimdeki Araba' resim yarışması için başvurular alınıyor. Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, resimlerini 3 Haziran'a kadar gönderebilecek.

7 yaş ve altı, 8-11 yaş, 12-15 yaş ve Özel Eğitim Kategorisi olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilen yarışmada, çocuklar hayal güçlerini özgürce yansıtarak kendi dünyalarını resmedecekler.

Çocuklar, 'Hayalimdeki Araba' yarışması için resimlerini A4, A3 boyutlarında veya tabloid ebatlara sahip, istenilen türde kağıda istenilen resim malzemelerini kullanarak yapabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Katılımcılar, resimlerini Toyota'nın 'Hayalimdeki Araba' için hazırlanan web sitesinden indirecekleri başvuru formu ile birlikte Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ (Cumhuriyet Mahallesi D-100 Kuzey Yan yol No:5 Yakacık 34876 Kartal/İstanbul) adresine gönderecekler.

Başvuruların tamamlanmasının ardından konunun uzmanı jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme ile dereceye giren resimler, 14 Haziran tarihinde açıklanacak. Jüri üyeleri, resimleri orijinallik ve yaratıcılık bakış açısıyla objektif olarak değerlendirecek.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜL ALACAK

Değerlendirme sonucunda her kategoride dereceye giren ilk 3 resmin sahipleri, kategoriye göre elektrikli katlanır bisiklet, elektrikli scooter, elektrikli kaykay, dağ bisikleti, longboard veya paten kazanabilecekler.

Yarışma ile ilgili tüm detaylara 'hayalimdekiaraba.toyota.com.tr' internet adresinden ulaşılabiliyor.