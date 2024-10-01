Toyota'nın küresel üretimi üst üste 7. ayda da düştü! Ağustosta düşüş yüzde 10'u aştı!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 13:13

Güncelleme: 01.10.2024 - 13:13

Toyota'nın küresel üretimi Ağustos ayında %11 düşerek yedinci ay üst üste geriledi ve Japonya'daki bir tayfun ve sertifikasyon skandalı ile ABD'deki iki spor hizmet aracının üretimindeki duraklama nedeniyle düşüşe sürüklendi.

Ağustos ayı üretimi 709 bin 571 araca gerilerken, iç pazardaki üretim yüzde 22 oranında düştü.