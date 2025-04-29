Çin'den ABD ile anlaşma iddialarına sert yanıt: 'Uzlaşma zorbayı cesaretlendirir'

Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:58

Güncelleme: 29.04.2025 - 11:58

Çin ile ABD arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Piyasalarda iki ülke arasında bir uzlaşı sağlandığı yönünde çıkan haberler, Çin Dışişleri Bakanı tarafından bir kez daha yalanlandı.

Trump yönetiminin Pekin’e karşı yeni ticaret baskılarını gündeme getirebileceği sinyallerini vermesi üzerine, Çin’in en üst düzey diplomatı ABD'nin tarife tehditlerine karşı diğer ülkeleri uyardı.

'UZLAŞMA ZORBAYI CESARETLENDİRİR'

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, pazartesi günü düzenlenen BRICS toplantısında yaptığı konuşmada, "Uzlaşma yalnızca zorbayı cesaretlendirir" diyerek, grubun ABD’nin tarifelerine karşı birlikte mücadele ettiğini dile getirdi.

Wang’ın bu sert açıklamaları, Çin’in ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’ın belirli ihracatları yasaklama tehdidine rağmen ticaret görüşmeleri konusundaki baskılara karşı direnç gösterdiğine işaret ediyor.

Wang, Brezilya’da gerçekleştirilen ve üst düzey diplomatların katıldığı toplantıda, “Uzun yıllardır serbest ticaretten büyük kazançlar sağlayan ABD, şimdi tarifeleri bir pazarlık kozu olarak kullanarak tüm ülkelerden fahiş bedeller talep etme noktasına geldi. Eğer bir ülke sessiz kalır, uzlaşır ve korkulursa, zorba daha da ileri gitmeye çalışacaktır” ifadelerini kullandı.