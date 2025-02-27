Trump 'Avrupa Birliği ABD'yi mahvetmek için kuruldu' diyerek gümrük vergisi planını açıkladı

Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:46

Güncelleme: 27.02.2025 - 13:46

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne karşı özel gümrük vergilerinin “çok yakında” geleceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'ya karşı söz verdiği gümrük vergilerinin bir aylık aranın ardından nisan ayında yürürlüğe gireceğini söylemenin yanı sıra, Avrupa Birliği'nden (AB) gelen malları da yüzde 25 gümrük vergisiyle vurmayı planladığını ve buna otomobillerin de dahil olacağını söyledi.

'ÇOK YAKINDA' VURGUSU

Çok sayıda gazetecinin katıldığı ilk kabine toplantısında konuşan Trump, “çok yakında” ayrıntılı AB tarifelerini açıklayacağını söyledi ve ardından “genel olarak yüzde 25 olacak ve bu arabalar ve diğer tüm şeyler için geçerli olacak” ifadelerini kullandı.

Trump'ın yaptığı açıklamada “Avrupa Birliği ABD'yi mahvetmek için kuruldu, amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım” ifadeleri dikkat çekti.

ABD, AB malları için en büyük ihracat pazarıdır ve 2023 yılında İngiltere, Çin ve İsviçre'nin önünde, bloktan yapılan tüm ihracatın yüzde19.7'sini oluşturdu. Otomobiller, AB'den ABD'ye ithal edilen ikinci en büyük ürün grubu.

ALMANYA İLK SIRADA

Avrupa'dan ABD'ye mal ihraç eden en büyük ülke konumunda ise Almanya bulunuyor. 2023 yılında Almanya'dan ABD'ye ihraç edilen malların değeri 157 milyar dolardı ve bu rakamın yaklaşık 24,3 milyar dolarını otomobiller oluşturuyordu. Buna karşılık, ABD aynı yıl Almanya'ya yaklaşık 9 milyar dolar değerinde araç ihraç etti.

Bu söylemlerin ardından Almanya menşeli otomobil üreticilerinin hisselerinde de %2.4 ile yüzde 2.8 arasında düşüş görüldü.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN CEVAP

BBC'nin haberine göre Avrupa Birliği, Trump'ın ABD'ye zarar vermek için kurulduğu yönündeki iddialarını hızla yalanladı ve blokun aslında “ABD için bir nimet olduğunu” söyledi.

Avrupa Birliği'nden gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kurallara göre oynarsanız ortaklık yapmaya hazırız. Ancak tüketicilerimizi ve işletmelerimizi de her fırsatta koruyacağız. Bizden daha azını beklemesinler.”

Aynı toplantı sırasında Başkan, Kanada ve Meksika'ya uygulanması önerilen yüzde 25'lik gümrük vergilerinin çetin müzakerelerin ardından 30 gün süreyle durdurulmasının ardından, şimdi planlandığı gibi 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.