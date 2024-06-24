Türk tüketicisi 800 km menzil istiyor

Yayınlanma: 24.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.06.2024 - 04:00

Açık uçlu olarak sorulan “Menzil kaç kilometre olmalı” sorusuna büyük çoğunluk 800 km cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 40’ı şarj dolum süresinin 15 dakikayı, diğer yüzde 40’lık kesim ise 30 dakikayı geçmemesi gerektiğini belirtti. Katılımcılardan yalnızca yüzde 9.7’sinin 45 dakikalık şarj süresini ve yalnızca yüzde 8.6’sının 60 dakikalık şarj süresini kabullendiği görüldü. Katılımcıların yüzde 50.2’si ise elektrikli araçları güvenli bulmadığını söylüyor.

‘TÜKETİCİ BİLİNÇLENDİRİLMELİ’

Araştırma raporunu değerlendiren Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, “Araştırma sonuçlarına baktığımızda, elektrikli araçların ikinci el değeri, menzilleri ve şarj olma sürelerinin birçok tüketicide soru işaretine neden olduğu görülüyor. Türkiye’deki tüketicilerin elektrikli araçlar ve şarj istasyonları konusunda bilinçlendirilmesi, bu araçların daha yaygın ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır” diye konuştu.

DÖRDÜNCÜ NESLİYLE DAHA DA İDDİALI

BMW, D segmentindeki SUV modeli X3’ün dördüncü neslini tanıttı. BMW’nin 2023 yılında en çok satan SUV modeli olan X3’ün yeni nesli, markanın yeni tasarım anlayışını yansıtıyor. Yeni tasarım sayesinde aerodinamik katsayı 0.27 Cd’ye düşürülmüş. İlk kez 20 yıl önce yollara çıkan X3, her neslinde büyüdü ve yeni nesilde uzunluğu 4755 mm’ye ulaştı.

Yeni X3 ilk etapta iki benzinli, bir şarj edilebilir hibrit, bir de dizel motorla yollara çıkacak. 30e xDrive olarak adlandırılan şarj edilebilir hibrit versiyonda toplamda 299 HP güç ve 450 Nm tork üreten hibrit sistem yer alıyor.