Vosmer Otomotiv 6. İzmir Çocuk Çikolata ve Tatlı Festivali’nin ana sponsoru oldu

Yayınlanma: 06.06.2024 - 13:33

Güncelleme: 06.06.2024 - 13:33

Otomotiv sektörünün önde gelen temsilcilerinden olan Vosmer Otomotiv, doğduğu şehre değer katmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Vosmer, İzmir Arena’da bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen, Türkiye'nin en büyük etkinliklerinden biri olan ve Loc Festivals tarafından düzenlenen İzmir Çocuk Çikolata ve Tatlı Festivali’nin ana sponsoru oldu.

Üç gün süren ve yoğun bir katılıma sahne olan etkinlikle ilgili Vosmer Otomotiv Genel Müdürü Siyon Karmona şöyle konuştu:

“Otomotiv sektöründe kendini kanıtlamış bir şirket olmanın yanı sıra gerek spor gerekse kültür ve sanata olan duyarlılığımızı, şehrimizin kültürel zenginliklerini desteklemek amacıyla yapılan bu tip etkinliklerin içerisinde yer alarak gösteriyoruz. Bu kapsamda İzmir'in ruhunu yansıtan 6. İzmir Çocuk, Çikolata ve Tatlı Festivali'nin ana sponsoru olarak güzel şehrimize katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Festival alanında kurduğumuz Vosmer Otomotiv standına İzmirlilerin gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti. Vosmer Otomotiv olarak, otomobil satan bir şirket olmanın dışında doğduğumuz şehir olan İzmir’e ve İzmir halkına katkı sağlayan bir marka olmak için bu tarz etkinliklerde yer almaya devam edeceğiz.”