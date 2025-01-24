Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı rekor kırdı! İşte 2024 verileri

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:24

Güncelleme: 24.01.2025 - 16:24

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı son yıllarda rekor bir büyüme kaydetti. Özellikle 2024 yılında elektrikli araç kullanımı hızla artarak, sektörde büyük bir dönüşüm yaşandı. TÜİK verilerine göre, elektrikli araç sayısı sadece bir yılda yüzde 129,6 artışla 183 bin 776’ya ulaştı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KULLANIMINDA YENİ DÖNEM

Elektrikli araçların Türkiye’deki hikâyesi, 2011 yılında yalnızca 24 araçla başlarken, yıllar içinde katlanarak büyüdü. İşte dikkat çeken veriler:

2021: 6 bin 267 elektrikli araç

2022: 14 bin 552 araç

2023: 80 bin 43 araç

2024: 183 bin 776 araç

Son beş yılda yüzde 6470’lik bir büyüme, Türkiye’nin elektrikli otomobil pazarının hızla geliştiğini kanıtlıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI ARTIYOR

2024 yılı itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 16 milyon 232 bin 458 olarak belirlendi. Elektrikli otomobillerin bu toplam içindeki payı yüzde 1,1 seviyesine ulaştı. Yani Türkiye’de her 88 araçtan biri elektrikli hale geldi.

Hibrit otomobillerdeki büyüme de dikkat çekici oldu. 2020 yılında 33 bin 690 olan hibrit araç sayısı, 2024 yılı sonunda 391 bin 296’ya ulaştı. Bu, sadece dört yılda yüzde 1061’lik bir artış anlamına geliyor. Hibrit araçların daha yaygın olması, kullanıcıların tam elektrikliye geçmeden önce bu çözümleri tercih ettiğini gösteriyor.

DİZEL VE BENZİNLİ ARAÇLARDA DÜŞÜK BÜYÜME

2020-2024 döneminde benzinli araçlar yalnızca yüzde 53,3 artarak 4 milyon 908 bin 203’e ulaştı. Dizel araçların artış oranı ise sadece yüzde 10 oldu. LPG’li otomobillerdeki büyüme de sınırlı kalarak yüzde 7,5 ile 5 milyon 172 bin 471’e yükseldi. Bu rakamlar, kullanıcıların daha sürdürülebilir ve çevreci seçeneklere yöneldiğini gösteriyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN TÜRKİYE’DEKİ GELECEĞİ

Elektrikli otomobil pazarındaki büyüme, Türkiye’nin karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Artan enerji maliyetleri ve çevre bilincinin yükselmesi, elektrikli araçlara olan talebi artırıyor.

Togg’un piyasaya çıkması ve Tesla’nın Türkiye operasyonları, kullanıcılar arasında farkındalık yaratırken, hükümetin teşvik politikaları ve şarj istasyonlarının yaygınlaşması, bu dönüşümün hızlanmasında etkili oldu.