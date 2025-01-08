2024'te ne kadar elektrikli otomobil satıldığı açıklandı: Türkiye'de her 10 modelden 1'i elektrikli oldu
Türkiye'de 2024 yılında satılan elektrikli otomobil sayısı açıklandı. Elektrikli otomobillerin pazar payı ilk kez yüzde 10'u geçti. 2024'te en çok satılan elektrikli otomobil markaları ve modelleri de belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) paylaştığı bilgiye göre, Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024'te önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşırken, bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.
2024 REKORU
Otomobil satışları, ocak-aralık döneminde önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 980 bin 341, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258 bin 168 adet oldu.
Ocak-aralık döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 51,7 artışla 99 bin 489 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8'den yüzde 10,1'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 11,1'den 18,8'e yükseldi.
HİBRİT OTOMOBİL PAZAR PAYI
"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 29,5'inin içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.
ODMD verilerine göre Togg, 2024'ü elektrikli otomobil pazarında lider olarak tamamladı.
TOGG SATIŞI 30 BİNİ GEÇTİ
Togg, yılın tamamında 30 bin 93 adetlik satışla en yakın rakibine 18 bin 559 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 30 olarak kayıtlara geçti. Böylece yaklaşık satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.
EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ MARKALAR
Elektrikli otomobil satışlarına marka bazlı bakıldığında ocak-aralık döneminde Togg'u 11 bin 534 adetle Tesla ve 10 bin 173 adetle BMW takip etti.
KG MOBILITY İLK BEŞTE
Mercedes-Benz 5 bin 164 adetle dördüncü ve 4 bin 708 adetle KG Mobility (Ssangyong) beşinci olarak sıralandı.
EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ MODELLER
Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW X1 ve MINI Countryman şeklinde gerçekleşti.
ARALIK AYINDA ELEKTRİKLİ KATLADI
Aralık ayında toplam 134 bin 811 adet otomobil satılırken, bu dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 91,3 artışla 21 bin 598 adede ulaştı ve pazar payını yüzde 16'ya yükseltti. Böylece, aralık ayında satılan 10 sıfır otomobilden yaklaşık 2'si elektrik oldu.
Diğer yandan aralık ayına bakıldığında, 21 bin 598 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Togg 5 bin 789 satışla birinci, Tesla 2 bin 307 satışla ikinci ve BMW 2 bin 140 satışla üçüncü oldu. MINI, 706 satışla dördüncü sırada yer alırken, Mercedes-Benz 632 satışla beşinci sırada konumlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akciğer rahatsızlıklarına şifa olan mucize bitki
- PTT'ye silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
- Gökçek’lerin provokasyonları devam ediyor
- Trump'tan Erdoğan açıklaması
- İstanbul'da 'kar' için geri sayım başladı
- AKP'den 'Öcalan'a af' iddiasına yanıt
- Feti Yıldız: Öcalan için bir tane şart var
- Siyah çelenk bıraktılar, 'yakışmadı' dediler
- Wanda Nara sosyal medyadan adım attı Icardi reddetti!
- Hüseyin Yücel resmen açıkladı!