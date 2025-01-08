2024'te ne kadar elektrikli otomobil satıldığı açıklandı: Türkiye'de her 10 modelden 1'i elektrikli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) paylaştığı bilgiye göre, Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024'te önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşırken, bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.