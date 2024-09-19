TürkTraktör, 'New Holland Faz 5 Günleri'nde ürünlerini çiftçilerle buluşturdu

Yayınlanma: 19.09.2024 - 13:34

Güncelleme: 19.09.2024 - 13:34

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 ilde gerçekleştirilen etkinliklerde çiftçiler, TürkTraktör'ün markası New Holland'ın Faz 5 emisyon seviyesindeki traktör, ekipman ve hassas tarım ürünlerini deneyimleme fırsatı buldu.

New Holland ürünlerinin sergilendiği 'Faz 5 Günleri' Tekirdağ'da başlarken, sırasıyla Bursa, İzmir, Konya, Şanlıurfa, Adana, Nevşehir, Samsun ve Kars'ta düzenlendi. Faz 5 Günleri'ne katılan yaklaşık 2 bin 300 çiftçi, traktör ve ekipmanların yanı sıra TürkTraktör 'Hassas Tarım ürün' gamında yer alan 'Otomatik Dümenleme Sistemleri', 'Akış ve Uygulama Kontrol Sistemleri', yerli araç bağlantı sistemi 'TTConnect' ve yerli akıllı yönlendirme sistemi 'TTGuide' hakkında da uzmanlar tarafından bilgi aldı.

2019'da tarımda dijital dönüşüm için hayata geçirilen ve kendi kategorisinde en çok tercih edilen aplikasyon olan Tarlam Cepte, Faz 5 Günleri kapsamında çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

TARLAM CEPTE UYGULAMASI

Her geçen gün geliştirilen ve çiftçilerin tarladaki ürünlerinin takibini sağlayan Tarlam Cepte'nin kullanıcı sayısı 160 bine yaklaştı. Tarlam Cepte'nin çiftçilere sunduğu kolaylıklar arasında uydu ile bitki sağlığı görüntüleme, uydu ile sulama önerileri, tarla kontrol haritası, canlı yağış ve fırtına takibi, bitki yetiştiriciliği önerileri, ilaçlama ve traktör kullanımı, tarla karşılaştırma gibi pek çok özellik yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Sejourne, Türk tarımını ve çiftçisini 70 yıldır destekleyen TürkTraktör olarak, yaygın bayi ve servis ağları ile birlikte çok büyük bir aile olduklarını ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVRECİ TARIM

Artarak devam eden 3S plaza yatırımlarıyla birlikte ailenin her geçen gün daha da büyüdüğünü aktaran Sejourne, ''Değerli çiftçilerimizle 'Faz 5 Günleri' gibi özel günlerde bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 9 ilde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize katılarak sürdürülebilir ve çevreci tarımın anahtarı olan traktör, ekipman ve hassas tarım ürünlerimizi yerinde deneyimleyen tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum'' değerlendirmelerinde bulundu.