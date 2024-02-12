'Üç modelimizle ilk 10 içerisindeyiz'
Çin’in önde gelen otomotiv üreticisi Chery, TIGGO 7 Pro ve TIGGO 8 Pro modellerinin üst donanım versiyonlarıyla yüksek teknoloji ve konfor arayan kullanıcılara yöneliyor. Avantgarde donanımlı TIGGO 7 Pro 1 milyon 603 bin TL, TIGGO 8 Pro ise 1 milyon 793 bin TL’lik tanıtıma özel fiyatlarla satışa sunuldu.
Markanın iddialı kompakt SUV modeli TIGGO 7 Pro’nun yüksek çözünürlüğe ve dokunma hassasiyetine sahip 24.6 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemiyle, daha farklı görsel deneyim sağlıyor. TIGGO 8 Pro’nun yeni Avantgarde versiyonunda da yine 24.6 inç bilgi-eğlence sistemi kullanılmış. TIGGO 8 Pro, 50W kablosuz şarj çözümüyle çoğu cihazla uyumlu ve kablosuz şarj özelliğine sahip tüm akıllı telefonları destekliyor.
Müşterilerinin taleplerini, öneri ve beklentilerini dinleyerek mevcut araçlarının yeni modellerini geliştirip pazara sunduklarını vurgulayan Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Geçen yıl OMODA 5, TIGGO 7 Pro ve TIGGO 8 Pro modellerimizle ilk 10’a girerken SUV pazarında en çok tercih edilen 4. marka olmayı başardık. Chery olarak C-SUV segmentinde 3. sırada ve D-SUV segmentinde lider konuma ulaştık” açıklamasında bulundu.
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