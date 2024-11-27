Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı düzenlendi: Otomobiller veri merkezine dönüşüyor...

Yayınlanma: 27.11.2024 - 14:30

Güncelleme: 27.11.2024 - 14:30

Otomotiv mühendisliği alanında en yeni teknolojilerin ve gelişmelerin mercek altına alındığı "Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC”, Mobilite ve Ötesi temasıyla yapıldı. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen IAEC 2024’e alanında uzman yerli, yabancı mühendislerle birlikte, dünyanın önde gelen şirketlerinin yöneticileri katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Konferans Başkanı Prof. Dr. Aytül Erçil şöyle konuştu:

“Elektrikli araçların yükselişiyle birlikte dünya devi birçok şirket değişim dalgasını kaçırmamak için milyarlarca dolarlık yatırım bütçeleri açıkladı ve önemli stratejiler geliştirdi. Ancak son zamanlarda dünya devi markaların elektrikli stratejilerinde değişimler gözlemliyoruz. Bugünün dünyasında en önemli şey veri. Yapay zekâ sayesinde otomotiv ürünleri sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp verimli bir teknolojinin merkezi haline de gelmektedir. Araçlar trafiğe çıkmaya başladığı andan itibaren adeta büyük bir mobil veri merkezi haline geliyor. Araçlar yollarda, trafikte, parkta, yıkamada, oto kuaförde, serviste, elektrikli şarj istasyonlarında, valeye verdiğinizde, her türlü alım satım ve sigorta işleminde muazzam miktarda veri üretmekte ve bu veriler farklı sektörlerde de kullanılabilmekte. Bu veriler yapay zekâ entegrasyonu yapabilen platformlar sayesinde otomotiv sektörünü stratejik bir ekosistem haline getiriyor. Bu durumda otomotiv, diğer sektörleri daha akıllı ve verimli bir geleceğe taşıyan öncü bir güç haline dönüşüyor. Trafik yönetiminden enerji verimliliğine, şehir planlamasından sigorta-hukuk hizmetlerine, perakendeden sağlığa birçok alanı ve sektörü etkileme potansiyeli taşıyor.”

Her yıl alanında uzman yerli ve yabancı isimleri Türkiye’de bir araya getiren “Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı – IAEC”nin 9’uncusu gerçekleştirildi. Bu yılki ana teması “Mobilite ve Ötesi” olan ve iki gün süren konferansa Bilişim Vadisi ev sahipliği yaptı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından Amerikan Otomotiv Mühendisleri Birliği’nin (Amerikan Society of Automotive Engineers-SAE International) iş birliği ile düzenlenen organizasyon, Türkiye ve dünyadan alanında uzman çok sayıda ismi ağırladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, BAĞLANTI VE OTOMASYON!

IAEC 2024’ün açılışını, konferans başkanı Prof. Dr. Aytül Erçil yaptı. Otomotiv sektörünün son yıllarda olağanüstü bir dönüşüm yaşadığını söyleyen Prof. Dr.Aytül Erçil şöyle konuştu:

“Bir zamanlar içten yanmalı motorlar ve mekanik tasarımlarla tanımlanan bir alan olan otomotiv mühendisliği, artık teknolojik yenilik, sürdürülebilirlik ve dijital entegrasyonun ön safhalarında yer alıyor. Bugün yapay zekâ, büyük veri analitiği ve alternatif yakıtlı araçlar gibi son teknolojilerin bir araya gelmesinin araçları tasarlama ve üretim şeklimizi devrim niteliğinde değiştirdiği tarihin önemli bir noktasındayız.”

Sektörün sürdürülebilirlik, bağlantı ve otomasyon olmak üzere 3 temel tema üzerinde ilerlediğini ifade eden Prof. Dr. Aytül Erçil, şöyle devam etti:

“Elektrikli araçların yükselişiyle birlikte dünya devi birçok şirket değişim dalgasını kaçırmamak için milyarlarca dolarlık yatırım bütçeleri açıkladı ve önemli stratejiler geliştirdi. Ancak son zamanlarda bu stratejilerde bazı değişimler gözlemliyoruz. Tabii ki milyarlarca dolarlık yatırımların şekillendirilmesi, değiştirilmesi çok kolay olmuyor. Bağlantı tarafında ise araçlarımızın sadece birbiriyle konuşmakla kalmayıp altyapıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuracağı, yollarımızı daha güvenli ve daha verimli hale getireceği araçtan her şeye B2X dediğimiz iletişim çağına gidiyoruz. Mühendisler olarak bizlerin bu gelişmeleri sorumlu bir şekilde kullanmamız, tüketicinin çıkarlarına öncelik verirken veri gizliliği ve siber güvenliği sağlamamız çok önemli hale geliyor. Otomasyon ise bizi otonom araçlarla birlikte heyecan verici bir yere doğru götürüyor. Ulaşım mühendisliği ve toplumsal ihtiyaçların bu kesişimi disiplinler arası işbirliği için aslında benzersiz bir fırsat sunuyor.”

HER OTOMOBİL BÜYÜK BİR VERİ MERKEZİ

Bugünün dünyasında en önemli şeyin veri olduğunu ifade eden Prof. Dr.Aytül Erçil, “Yapay zekâ sayesinde otomotiv sektörü sadece bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp verimli bir teknolojinin de merkezi haline gelmektedir. Araçlar trafiğe çıkmaya başladığı andan itibaren adeta büyük bir mobil veri merkezi haline geliyor. Araçlar yollarda, trafikte, parkta, yıkamada, oto kuaförde, serviste, elektrikli şarj istasyonlarında, valeye verdiğinizde, her türlü alım satım ve sigorta işleminde muazzam miktarda veri üretmekte ve bu veriler farklı sektörlerde de kullanılabilmekte. Bu veriler yapay zekâ entegrasyonu yapabilen platformlar sayesinde otomotiv sektörünü stratejik bir ekosistem haline getiriyor. Bu durumda otomotiv, diğer sektörleri daha akıllı ve verimli bir geleceğe taşıyan öncü bir güç haline dönüşüyor. Ve trafik yönetiminden enerji verimliliğine, şehir planlamasından sigorta-hukuk hizmetlerine, perakendeden sağlığa birçok alanı ve sektörü etkileme potansiyeli taşıyor” diye konuştu.

YAPAY ZEKÂ VE OTONOM SÜRÜŞ

IAEC 2024, OICA - Uluslararası Otomotiv Sanayicileri Birliği Genel Sekreteri François Roudier’in, sektörle ilgili değerlendirmeler ve öngörüler içeren konuşması ile devam etti. Konferansın öğleden önceki son bölümü ise “Akıllı Mobilite” isimli oturumla tamamlandı. Moderatörlüğünü T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı ve AUS Türkiye Başkanı Esma Dilek’in üstlendiği oturumda, Ford Otosan’ın Büyüme ve Akıllı Hareketlilik Direktörü Erhan Köseoğlu, UNECE Otonom ve Bağlı Araçlar Çalışma Grubu Sekreteri François E. Guichard, Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanı Aziz Bülent Öncel ve ISSD’nin Kurucu Ortağı ve CEO’su Çağrı Yüzbaşıoğlu da görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Konferansın öğleden sonraki bölümü From Your Eyes’ın Kurucu CEO’su Zülal Tannur’un “İlham Veren Yetenek” konuşması ile başladı. Ardından günün ikinci oturumu gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Digitopia’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su Halil Aksu’nun üstlendiği oturumda Autoware Foundation Yönetim Kurulu Üyesi Samet Kütük ve ADASTEC’in CPO’su ve Kurucu Ortağı Atalay Taşkoparan “Yapay Zekâ/Otonom Sürüş” hakkında değerlendirmeler yaptı.

ALTERNATİF YAKITLAR VE ÜRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

IAEC 2024’ün ikinci günü; Konferans Başkanı Prof. Dr. Aytül Erçil’in açılış konuşması ardından günün ana konuşmacısı olarak Uluslararası E-Mobilite İş Geliştiricisi Dr. Angelika Berger-Sodian,‘’Çin'in Mobilite Devrimi Üzerindeki Etkisi” konulu konuşmasını gerçekleştirdi. İkinci günün ilk oturumunu İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Alper Sarıoğlan modere etti. “Alternatif Yakıtlar” başlığı altında gerçekleştirilen oturumda AVL List GmbH’nin İçten Yanmalı Motor Yöneticisi Martin Wieser, Ampherr AG’nin Kurucu CEO’su Selman Tosunoğlu ve Otokar Ticari Araçlar Sistem Mühendisliği ve Platformlar Direktörü Erdem Met konuşmacı olarak yer aldı. İkinci günün son bölümü, “Üretimde Dijital Dönüşüm” isimli oturumla başladı. Moderatörlüğünü OTEP Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mustafa İlhan Gökler’in üstlendiği oturumda Fraunhofer İleri Sistem Mühendisliği Araştırma Departmanı Başkanı Mehmet Kürümlüoğlu, Ford Otosan Planlama, Tedarik, Üretim ve Lojistik Sistemleri Lideri Engin Aktaş ve Maxion Wheels Dijital Dönüşüm Direktörü Murat Ateş konuşmacı olarak yer aldı. Konferansın son konuşmasını “Start-uplar Nasıl Dönüştürür?” başlığı altında Fark Holding’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter gerçekleştirdi.