WRC'de Markalar Şampiyonu Toyota Gazoo Racing oldu

Yayınlanma: 26.11.2024 - 18:05

Güncelleme: 26.11.2024 - 18:05

Toyota'nın motor sporları departmanı Toyota Gazoo Racing yeni bir şampiyonluğa daha imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) son yarışı olan Japonya Rallisi'nde ilk iki sırayı alan Toyota, böylece üst üste dördüncü kez Markalar Şampiyonluğu'nu kazanarak başarı elde etti.

Takım kendi evindeki rallide Elfyn Evans'ın 3 saat 23 dakika 41 saniyelik derecesiyle yarışın kazananı oldu. Japonya'da ikinci sırayı da Toyota Gazoo Racing pilotu Sebastien Ogier aldı. Takımın genç pilotu Takamoto Katsuta da, hafta sonu boyunca iyi bir performans ortaya koyarak ralliyi dördüncü tamamladı.

SEKİNZCİ ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçların ardından 591 puanla Markalar Şampiyonu olan Toyota Gazoo Racing, WRC'de toplam sekizinci şampiyonluğunu almış oldu.

Toyota'nın WRC'de GR YARIS Rally1 HYBRID aracıyla elde ettiği başarı aynı zamanda bir diğer kategoride de şampiyonluk getirdi. GR Yaris Rally2 aracıyla yarışan Sami Pajari WRC2 şampiyonluğu da ilan etti. Printsport takımıyla yarışan Sami Pajari, Japonya'da ikinci sırayı alarak podyuma çıktı ve üç puan farkla şampiyon oldu.

Toyota Gazoo Racing, WRC'nin yanı sıra Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası (W2RC) şampiyonluklar kazandı.

Toyota, W2RC'de Dakar Rallisi gibi en zorlu koşullarda GR DKR Hilux T1+ ile şampiyonluğa ulaştı. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nde ise GR010 HYBRID yarış aracıyla zirvede yer aldı ve bu seride arka arkaya altıncı Markalar Şampiyonluğu'nu kazandı.