Tasarım ödüllü Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale incelemesi!
Alfa Romeo'nun ilk elektrikli modeli Junior Elettrica Speciale'yi inceledik. Model tasarımı ile dikkatleri üzerine çekerken dinamik sürüşüyle de beğeni kazanıyor.
Alfa Romeo'nun ilk elektrikli modeli Junior Elettrica'yı inceledik.
Almanya'da tasarım ödülü alan model nefes kesen tasarımına paralel olarak içerideki sportif tasarımı ile beğenimizi kazanırken dinamik sürüşüyle de öne çıkıyor.
115 kw motor gücü ve 54 kWh bataryaya sahip model ortalama 400 km menzile sahipken 0'dan 100 km/sa'e ise 9 saniyede çıkıyor.
Alfa Romeo Junior Elettrica'nın detaylı incemelesi Cumhuriyet TV'de...
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