Volkswagen'de sular durulmuyor: Bu kez de vergi kaçakçılığıyla suçlandı!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:58

Güncelleme: 27.02.2025 - 11:58

Alman otomotiv devi Volkswagen, karbon emisyon hilesi sonrası bir skandalla daha gündeme geldi. Hindistan’da 1,4 milyar dolarlık vergi kaçakçılığı ile suçlanan Volkswagen'in 10 yılı aşkın süredir araçlarını farklı sınıflarda göstererek ithal ettiği ileri sürülüyor. Alman otomotiv devi suçlamalar kapsamında 2.8 milyar dolarlık ceza ile karşı karşıya bulunuyor.

Volkswagen, önce dieselgate skandalıyla gündemde yer alırken, şimdi ise Hindistan'da vergi kaçakçılığı iddiaları ile tekrar gündemde.

FABRİKA KAPATMA

Çin'in elektrikli otomobilleri ile başlattığı rekabet savaşında zor günler yaşayan Volkswagen Grup'un maliyetleri düşürmek için yoğun uğraş sarf erriği biliniyor.

Daha önce Volkswagen Group'un Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak personel giderlerini 2026'ya kadar 5'te bir düşürmeyi planladığını açıklarken Eylül 2024'te Volkswagen'in 87 yıllık tarihinde ilk kez, yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağladığı Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatmayı değerlendirdiği ortaya çıkmıştı.

DIESELGATE OLAYI VE CEZASI

Öte taraftan daha önce ‘Dieselgate’ olayı olarak bilinen ve otomotiv tarihine karbon hilesi olarak geçen bir skandala imza atan marka toplamda 35 milyar dolardan fazla ceza almıştı. Bazı yöneticilere ise hapis cezası verilmişti. Bu skandalda şirketin laboratuvar emisyon testlerinde bilinçli olarak dizel motorlarda aldatıcı yazılım kullanarak, emisyon değerlerini manipüle ettiği tespit edilmişti.

Hindistan’da 12 yıl boyunca otomobil ithalatını düşük sınıftan göstererek rekor miktarda vergi avantajı sağladığı öne sürülen Volkswagen'den rekor bir ceza da talep edildiği öğrenildi.

TARİHİ CEZA REKORU

Volkswagen'in vergileri düşürmek için otomobil parçalarını ayrı ayrı sevkıyatlar halinde ithal ettiği, bunun için de özel bir planlama yapıldığı üzerinde duruluyor. İddialar doğru çıkarsa Volkswagen, Hindistan tarihindeki en yüksek vergi cezasını ödeyecek.