Volkswagen'in üzerindeki baskı artıyor: Yönetim kurulu üyelerinden kesinti önerisi!
Volkswagen yönetim kurulu üyeleri, sendikalarla yapılan anlaşmaların yeterli olmayacağına ve daha fazla maliyet tasarrufu önlemi alınması gerektiğine dair endişelerini dile getirdi.
Volkswagen yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz yıl sendikalarla yapılan kapsamlı kesintilerin, şirketin ana markasını tekrar toparlamak için yeterli olmadığına yönelik artan endişelerini gündeme getirdi.
TASARRUF ÖNLEMİ GEREKLİLİĞİ ARTIYOR
Handelsblatt'ın haberine göre, Volkswagen'in içinde bulunduğu zor durumdan çıkabilmesi için işten çıkarmaların ötesinde daha fazla maliyet tasarrufu önleminin alınması gerektiği belirtiliyor.
Ayrıca, şirketin kârlılık hedefini ertelemesi ve üç ila dört yıl içinde yüzde 6,5'lik bir marj hedeflemesi öngörülüyor. Volkswagen sözcüsü konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.
NELER OLMUŞTU?
Aralık ayında, şirket Avrupa'daki zayıf talep ve elektrikli araçların beklenen hızda benimsenmemesi nedeniyle, Çinli rakiplerin pazar payını artırmaması adına 35 binden fazla işten çıkarma ve toplu grevlerin önlenmesi konusunda sendikalarla anlaşmaya varmıştı.
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