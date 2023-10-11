Volkswagen'den Avrupa'da 2.9 milyar dolarlık yeni tesis

Yayınlanma: 11.10.2023 - 16:16

Güncelleme: 11.10.2023 - 16:16

Alman otomotiv devi Volkswagen'in enerji birimi PowerCo, Belçikalı malzeme tedarikçisi ve üreticisi Umicore ile 2.9 milyar dolarlık ortak girişim kurdu. Ionwat adı verilen girişim için ilk fabrikanın Polonya'da kurulacağı açıklandı. Girişimin elektrikli araçlara geçiş sürecinde pil tedarikini yerelleştirmeye yönelik atılan adımlardan biri olduğu ifade edildi.

Yatırım için Polonya hükümeti tarafından sağlanacak olan 350 milyon Euro nakit destek sağlanacak.

Bu destekle Nysa kentinde inşa edilecek fabrika, yaklaşık 900 yeni iş olanağı yaratacak. Ionway'in, on yıl içinde yıllık üretim kapasitesini 160 GWh seviyesine çıkarmayı hedeflediği aktarıldı.

Bu enerji ise 2.2 milyon elektrikli araç için yeterli oluyor.

PowerCo, Polonya'yı uygun bir yer olarak seçti.

İnşaat çalışmaları, izin sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

VW ID MODELLERİNDE KULLANILACAK

Ionway, PowerCo'nun Avrupa'daki pil hücresi fabrikalarına ana pil malzemeleri tedarik etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca tesis Avrupa'nın elektrikli araçlardaki katot malzemesi talebinin önemli bir kısmını da karşılamayı hedefliyor.

Bu tesisle Alman otomotiv devi lojistik anlamda kendini garanti altına alacak.

Markanın burada üretilen pilleri ID. modellerinde kullanması planlanıyor.