Volkswagen'den uygun fiyatlı model müjdesi: ID.2'nin ardından bir model daha!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 14:12

Güncelleme: 17.11.2023 - 14:12

Geçen günlerde Volkswagen CEO'su Oliver Blume, on yılın ikinci yarısında 20 bin Euro civarında fiyatlı bir elektrikli otomobilin mümkün olduğunu söyledi.

Reuters'in haberine göre Blume, Berlin'de düzenlenen bir konferansta batarya maliyetlerinin düşürülmesinin elektrikli araç fiyatlarının düşürülmesinde ana etken olacağını açıkladı.

Blume, VW'nin batarya maliyetlerini yarı yarıya azaltacağını iddia ettiği birleşik batarya hücrelerindeki gelişmelere işaret etti. Volkswagen yeni batarya hücrelerini 2021'deki 'Güç Günü'nde tanıttı. Şirket, esnekliğin tüm VW Grubu EV modellerinin yüzde 80'ine kadar kullanılmasına olanak sağlayacağını vurguladı.

Birleşik hücreler 2025 yılından itibaren Salzgitter'deki fabrikasında üretilecek. VW gelecekte tesisin yıllık 40 GWh kapasiteye ya da 500 bin araç için yeterli kapasiteye ulaşmasını planlıyor.

VOLKSWAGEN ID.2'DE SONA DOĞRU

Blume ayrıca "Doğru ürünleri doğru fiyata pazara sunma sorumluluğumuz var" ifadelerini de kullandı.

Volkswagen; Tesla ve Çinli BYD gibi pazar liderleriyle rekabet edebilmek için mart ayında şimdiye kadarki en ucuz elektrikli aracı olan ID 2all konseptinin planlarını açıkladı. ID 2all, 450 km'ye kadar menzil ile 25 bin Euro'nun altında bir başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.

Volkswagen 20 bin Euro'luk daha da ucuz bir elektrikli otomobil planlıyor

ID 2all'un üretim versiyonu 2025 yılında Avrupa için tanıtılacak. Bu model, 2026 yılına kadar piyasaya sürülecek on yeni modelden biri olarak MEB Entry platformunu temel alacak.

Bu arada Volkswagen, fiyatı 20 bin Euro altında olan bir elektrikli otomobil üzerinde de çalıştığını açıkladı.

İSİM NETLEŞMEDİ

ID 1 olarak adlandırılacağı söylenen proje, şimdiye kadarki en küçük ve en uygun fiyatlı VW elektrikli modeli olacak. Autocar'a göre, elektrikli otomobil boyut olarak gazla çalışan Polo'ya benzer olacak ayrıca Polo adını taşıma ihtimali olduğu da paylaşıldı.

ID 1, 38 kWh veya 58 kWh batarya seçenekleri de dahil olmak üzere muhtemelen ID 2all ile aynı parçaları paylaşacak. Bu fiyata VW daha da küçük bir batarya sunabilir.

Volkswagen, ID 2all'un 20 dakika içinde hızlı şarj (%10-%80) özelliğine sahip olduğunu belirtti. Şirket henüz model hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

DİĞER MARKALARDA UYGUN FİYATLI MODELLER

Birçok otomobil üreticisi uygun fiyatlı elektrikli otomobiller çıkarma sözü veriyor. Stellantis'in sahibi olduğu Citroen, yaklaşık 24 bin 500 dolardan başlayan C3 elektrikli şehir otomobilini tanıttı. Şirket bu aracı "Avrupa'nın ilk uygun fiyatlı elektrikli otomobili" olarak tanımlıyor. Daha da uygun fiyatlı bir versiyonu 2025 yılında piyasaya sürülecek ve fiyatın 21 bin dolar civarında olacağı bekleniyor.