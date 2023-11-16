Yeni Renault 5 onaylandı: 400 km menzilli modelin fiyatı açıklandı

RENAULT 5 MENZİL

Marka, R5'in daha büyük 52kWh pil paketi için 400 km menzile sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak Renault'nun mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Gilles Le Borgne, giriş seviyesi modelin 40kWh'lik bir batarya ile donatılacağını, bunun daha makul bir maksimum menzil sunacağını ancak aynı zamanda daha uygun fiyatlı olacağını ifade etti.