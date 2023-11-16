Yeni Renault 5 onaylandı: 400 km menzilli modelin fiyatı açıklandı
Orijinal konseptin 2021'in başında tanıtılmasından bu yana yollara çıkacak Renault 5'in tanıtımı beklenmeye başladı. Önümüzdeki Şubat ayında 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda merkez sahnede yeni modelin olacağı açıklandı.
RENAULT 5 FİYAT
Satışların çok geçmedense başlaması bekleniyor. 5'in daha da ucuz, sıfır emisyonlu şehir otomobili kuzeni, yeniden doğmuş Renault Twingo'nun tanıtılması sırasında, firmanın CEO'su Luca de Meo, yeniden doğmuş Renault 5'in, elektrikli araçlara yönelik teşviklerin hâlâ mevcut olduğu Avrupa'da 25 bin Euro'dan başlayacağını duyurdu.
Bununla birlikte, hâlâ satışta olan en ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alacak ve şu anda yeni MINI Cooper ve Peugeot E-208 gibi en doğrudan rakipleriyle karşılacak.
Renault'nun Paris merkezli Prototip Üretim Merkezi'nde üretilen yeni test arabaları, gelecek yıl müşterilere satışa sunulacak ürünü yakından tanımaları için gönderilecek. Üretim modeline dair ayrıntılı bilgilerin ise birkaç ay içinde paylaşılması bekleniyor.
Yeni 5, Renault- Nissan İttifakının daha küçük elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanan CMF-B EV platformunu temel alan ilk araç olacak. Bu platform aynı zamanda yeni Nissan Micra ile birlikte retro esintili kompakt SUV olan yeni Renault 4 tarafından da kullanılacak .
RENAULT 5 MENZİL
Marka, R5'in daha büyük 52kWh pil paketi için 400 km menzile sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak Renault'nun mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Gilles Le Borgne, giriş seviyesi modelin 40kWh'lik bir batarya ile donatılacağını, bunun daha makul bir maksimum menzil sunacağını ancak aynı zamanda daha uygun fiyatlı olacağını ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt
- Arda Turan'a PFDK'den rekor ceza!
- Esad için yakalama kararı
- Netanyahu yargılanabilir mi?
- Fatih Portakal asgari ücrette kulis bilgisini paylaştı
- Faslı mankenden 'Adnan Oktar' itirafı
- Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin ilk açıklama!
- Metin Uca entübe edildi
- Gökçen'den Erdoğan'a: Emin misiniz?
- 'Polatlar'la ilgili yeni gelişme