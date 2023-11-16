BMW Almanya'da elektrikli modeller hariç üretimi durduruyor!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:24

Güncelleme: 16.11.2023 - 17:24

BMW, rakiplerinin aksine, benzinli ve dizel araç üretimine ne zaman son vermeyi planladığına dair kesin bir tarih vermedi ve bu konuda şüpheci bir tutum sergiledi. Şirketin planı daha ziyade, elektrikli ve benzinli araçların bir arada var olması ve her ikisine de büyük yatırımlar yapılması. Yine de Münih'teki Bayerische Motorenwerke 60 yıldır fosil yakıtlı araçlar üretiyor ve son motor bu ay bir araya getiriliyor. BMW, Kasım 2020'de fabrikayı tamamen EV üretimine dönüştürme planını açıkladı ve bunu gerçekleştirmek içinse 400 milyon Euro yatırım yapılacağını açıkladı.

İYM üretimini devam ettirmek için BMW bu çabalarını Avusturya ve Birleşik Krallık'taki tesislere taşıyor. Carscoops tarafından tespit edilen bir rapora göre, Münih'teki ICE inşaatında çalışan 1.200 çalışan şimdi yeniden eğitilecek ve Münih fabrikasında veya başka yerlerde EV'ler üzerinde çalışmak üzere başka alanlara taşınacak. Alman haber kaynağı BR, Avusturya'nın Grez kentindeki BMW Steyr fabrikasının V8 motor üretimi için muhtemel yer olduğunu, İngiltere'nin Birmingham dışındaki Hams Hall fabrikasının ise diğer yanmalı motorların aslan payını alacağını bildirdi.

Tamamen elektrikli BMW i4 Ekim 2021'den bu yana Münih'te üretiliyor ve Neue Klasse'nin 2026'dan itibaren burada üretileceği bildiriliyor. Diğer modellere gelince, iX, i7 ve yeni nesil i5 Dingolfing'de üretilirken, iX1 ve iX2 elektrikli SUV'lar Regensburg'da bir araya getiriliyor. E-mobilite sektörüne önemli yatırımlar yapılmakta olup, Wackersdorf'taki BMW tesisinde yüksek voltajlı bataryaları ve diğer e-sürüş bileşenlerini test edecek bir batarya test merkezi inşa edilmektedir. Ayrıca, bölgede ek bir akü fabrikası inşa etme planları da devam ediyor.

BMW, elektrikli araç sayısını artırmak için çalışırken, rakiplerinin tamamen elektrikli araçlara geçiş için hedefledikleri 2030 yılında toplam satışlarının %50'sinin İYM araçlardan gelmesini hedeflediğini söyledi.