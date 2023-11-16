Paris'te scooter yasağından sonra sıra SUV'lara geldi: Referanduma sunuluyor!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 18:07

Güncelleme: 16.11.2023 - 18:09

Paris'in trafiğe kapalı dar sokakları çevik ve ufak araçlar için daha uygun görünse de şehir yetkilileri SUV sayısının son dört yılda yüzde 60 arttığını ifade ediyor. Her gece Paris sokaklarına park eden 1,15 milyon özel aracın yüzde 15'ini SUV'lar oluşturuyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, bu durumu tersine çevirmek ve daha küçük araçlara destek vermek amacıyla, 4 Şubat'ta yerel sakinlerin SUV ve 4x4'ler için park ücretlerini ciddi oranda artırıp artırmama konusunda oy kullanacakları bir referandum düzenliyor. Bu karar kiralık e-scooter'ları dışarıda bırakan ilk referandumun ardından geldi.

REFERANDUM TARİHİ 4 ŞUBAT

SUV oylaması için Hidalgo, Paris şehir sakinlerinin etkilenmeyeceğini ve park zamlarının sadece banliyö sakinleri ve iş ya da oyun için şehir dışından gelenleri kapsayacağını vaat ediyor. Şehirde SUV sahipliğinin zaten düşük olduğu düşünüldüğünde ve 2024 yaz Olimpiyat Oyunlarının yaratacağı trafik gerginliği de eklendiğinde, tahminler bunun kolay bir galibiyet olacağını ortaya çıkarıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Hidalgo'nun "Bugün birçoğunuz bana sokaklarımızda, kaldırımlarımızda ve hatta bisiklet yollarımızda giderek daha fazla yer kaplayan çok sayıda büyük ve çevreyi kirleten otomobil olduğunu söylüyorsunuz. Paris'te SUV ve 4x4 araçların varlığını sınırlandırarak bu olguyu engellememiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı görülüyor.

'SUV İLE ÇARPIŞMADA ÖLME OLASILIĞI'

Sosyalist Belediye Başkanı, araç kullanımının azaltılmasını ön plana çıkarıyor ve bu plan, 2024'ten itibaren şehirde park eden daha ağır, daha kirletici araçları cezalandıracak olan Lyon'da olanları taklit ediyor. Hidalgo, bir yayanın "bir SUV ile çarpışmada ölme olasılığının standart bir araçla çarpışmaya göre iki kat daha fazla olduğu" göz önüne alındığında, amacın "sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek" olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bu oylama ile dur demek istiyoruz" diyen Belediye Başkanı Hidalgo ardından şöyle konuştu:

"İnsanları daha büyük, daha pahalı, daha hammadde yoğun, daha kirletici araçlar almaya zorlayan otomobil üreticilerinin aşırılıklarına dur demek istiyoruz."

DAHA ÖLÜMCÜL!

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, tipik bir sedandan daha uzun, daha ağır, daha ölümcül olan ve daha fazla enerji ve kaynak kullanan SUV'lar, geçen yıl Avrupa'da satılan tüm yeni binek otomobillerin neredeyse yarısını oluşturuyor.

TÜRKİYE DE SIRADA MI?

Türkiye'de özellikle nüfus yoğunluğunun diğer bölgelere oranla çok yüksek olduğu başta İstanbul ve İzmir gibi kentlerdeki park sorunları nedeni ile çıkacak kararın ardından ilerleyen süreçte benzer kararlar alınması da söz konusu olabilir.