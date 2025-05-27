Volvo'da yeni yapılanma kararı: 3 bin kişi işten çıkarılıyor!

Volvo Cars yaptığı açıklamada, yüksek maliyetler, elektrikli araç talebindeki yavaşlama ve ticaret belirsizliği ile boğuşurken, geçen ay açıklanan yeniden yapılanmanın bir parçası olarak çoğunlukla beyaz yakalı 3 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

İşten çıkarmalar, İsveçli otomobil üreticisinin işinin bir bölümünü yeniden yapılandırarak ve maliyetleri düşürerek dibe vuran hisse fiyatını yeniden canlandırmaya ve otomobillerine daha fazla talep yaratmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, nisan ayında işgücünün %40'ını oluşturan beyaz yakalı personelde önemli bir kesinti de dahil olmak üzere maliyetleri 18 milyar İsveç kronu (1,9 milyar dolar) azaltacak bir program açıkladı.

Samuelsson cuma günü verdiği demeçte, işten çıkarılacaklar için “Ar-Ge, iletişim, insan kaynakları dahil olmak üzere neredeyse tüm alanlarda beyaz yakalı” ifadelerini kullanırken ardından şöyle konuştu:

“Bence bu çok sağlıklı olacak ve bize para kazandıracak ve insanların daha büyük sorumluluklar üstlenmeleri için alan açacak.”

İŞTEN ÇIKARLAMALARIN ÇOĞU GÖTEBORG'DA

Volvo Cars'ın yeni CFO'su Fredrik Hansson ise tüm departman ve lokasyonların etkileneceğini ancak işten çıkarmaların çoğunun Göteborg'da gerçekleşeceğini söyledi.

Volvo Cars yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların şirketin ofis personelinin yaklaşık yüzde 15'ini temsil ettiğini ve 1,5 milyar kronluk tek seferlik bir yeniden yapılandırma maliyetine neden olacağını söyledi.

Şirket yaptığı bir basın açıklamasında, bu yılın sonbaharına kadar yeni bir yapısal düzenlemeye son şeklini vereceğini söyledi.



