Volvo'dan açıklama... 'EX30 Türkiye'ye gelmeyecek'

Yayınlanma: 06.01.2024 - 14:38

Güncelleme: 06.01.2024 - 14:38

Volvo Türkiye, "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" uygulaması nedeniyle uzun süredir beklenen elektrikli otomobili EX30'un, Türkiye'ye getirilemeyeceğini aktardı.

EX30 için ön talepte bulunan müşterilerine mail gönderen Volvo, şunları kaydetti:

“Volvo Cars’ın ürettiği ilk premium B-SUV modeli olan ve bugüne kadar üretilen tüm Volvo otomobiller arasında en düşük karbon ayak izine sahip olan yeni Volvo EX30’u da sizlerle buluşturmak için de büyük bir arzu içerisindeydik. Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından 29.11.2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2023/22)’’ kapsamında, Tebliğ’nin “Yürürlük” maddesi başlıklı 5. Maddesi uyarınca 29.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan yeni ithalat koşulları sebebi ile Türkiye pazarında henüz ithal edilememektedir. Yeni ithalat koşullarının izin verdiği noktada ve zamanda, Volvo EX30 modelimizi Türkiye'de satışa sunabilmek için gereken adımları atacağız."

NE OLMUŞTU?

29 Aralık'ta yürürlüğe giren tebliğ ile Gümrük Birliği ve STA dışında kalan ülkelerden (Çin ve Japonya, ABD, Meksika vs.) elektrikli otomobil getiren marka veya distribütörlere, kendilerinin 7 bölgede 20 servis açma şartı getirilmişti.

Yürürlüğe giren uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmazsa, özellikle Çin üretimi birçok modelin ülkeye giremeyeceği belirtiliyor.



İsveçli Volvo’nun EX30 modeli de Çin’de üretildiği için bu tebliğe takılan araçlar arasında yerini aldı.

