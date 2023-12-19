Otomotiv devi Tesla'dan çalışanları için zam kararı!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 13:55

Güncelleme: 19.12.2023 - 13:55

Amerikan haber sitesi CNBC'de yer alan bir habere göre elektrikli otomotiv devi Tesla, Ocak ayında ABD Nevada'daki akü fabrikasında çalışan işçilerin saatlik ücretlerine yüzde 10'a yakın zam yapma kararı aldı. Bu oran işçilerin ücretlerine saatte 2 ila 8,30 dolar arasında bir ekleme yapacak.

EN YÜKSEK SAATLİK ÜCRET 34.50 DOLARA ÇIKTI

Gelecek zam ile birlikte en düşük saatlik çalışma ücreti 20 dolardan 22 dolara (638 lira), en yükseği ise 30.65 dolardan 34.50 dolara (1000 lira) olacak.