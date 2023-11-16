Xiaomi Apple'ın yine önüne geçti: Elektrikli otomobil gün sayıyor

Yayınlanma: 16.11.2023 - 12:12

Güncelleme: 16.11.2023 - 12:12

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı olan SU7 ortaya çıktı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan alınan onay, yeni elektrikli aracın piyasaya çıkacağını doğruladı. SU7 serisi, SU7, SU7 Pro ve SU7 Max modellerinden oluşuyor ve bu modellerin görüntüleri ve teknik özellikleri CMIIT tarafından sağlanan sertifikalarla belli oldu. İşte Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı hakkında bilmeniz gerekenler...

BJ7000MBEVR2 ve BJ7000MBEVA1, kodları ile Xiaomi SU7'nin iki model numarası ön plana çıkıyor. C sınıfı bir sedan görünümünde olan araçta, United Automotive Electronic Systems (UAES) tarafından geliştirilen ve 220 kW yani 295 beygir gücüne sahip bir motor bulunuyor. Ayrıca yine bir Çinli otomobil markası olan BYD'nin pil üretim tarafı olan FinDreams tarafından geliştirilen lityum demir fosfat (LPT) pilleri bulunuyor. SU7'nin çatısına monte edilmiş opsiyonel bir LiDAR bileşeni ve sürücü yardımı gibi otonom özellikler de araçta mevcut.

Xiaomi SU7 Pro ve SU7 Max modellerinde ise CATL taraıfndan sağlanan Li-ion üçlü batarya sistemi ve çift motor bulunuyor. Lidar bileşeni ön camın arkasına yerleştirilmiş ve B sütununda bir kamera yer alıyor. Bu kamera sayesinde araçta yüz tanıma ile kilit açma özelliği de bulunacağı ifade edildi.

XIAOMI SU7 BOYUTLARI

Boyutlarına gelince, Xiaomi SU7 4.997 mm uzunluğunda, 1.963 mm genişliğinde ve 1.455 mm yüksekliğinde. Dingil mesafesi 3.000 mm. Ağırlık açısından, SU7 1.980 kg iken, Pro ve Max varyantları sırasıyla 2.205 kg ağırlığında olduğu ortaya çıktı.

Xiaomi SU7 serisinin HyperOS'u araç içi sistemine entegre edilmesi ve HyperOS işletim sistemine sahip cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışması bekleniyor. Tasarım tarafında BMW iX'in ana tasarımcısı ve Mercedes-Benz EQXX ile ilişkili tasarımcıların yer aldığı görülüyor. Araç, sarı Brembo kaliperler, Michelin PSEV lastikler ve rüzgar direnci ile yol tutuş performansı sunan üç bölümlü elektrikli arka kanat gibi özelliklere sahip.

Aracın tasarım olarak Alman otomotiv devi Porsche'nin son zamanlarda oldukça çok satan Taycan'a benzerliği uzmanların dikkatini çekti.

XIAOMI SU7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Xiaomi SU7 serisinin seri üretiminin Aralık 2023'te başlaması bekleniyor. Şirket, deneme üretimine başladığını ve teslimatların Şubat 2024'te başlayacağını açıkladı. Fiyatlandırma konusunda kesin bir bilgi olmasa da, başlangıç fiyatının 149.000 Yuan (20.500 dolar) olacağı yönünde iddialar bulunuyor. Aracın renk seçeneklerinin ise gri ve mavi tonda olacağı tahmin ediliyor.