Apple'ın yeni üzerinde çalıştığı plana göre 'bambaşka' olacak

Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:01

Güncelleme: 16.11.2023 - 11:01

Apple'ın kısa bir süre önce tanıttığı M3 işlemcisine sahip Mac'ler testlerden olumlu sonuçlarla dönerken, yeni bir haber yolda olan M3 Ulta çipinin çok güçlü olacağını söylüyor. Konu hakkında artık otoritelerden biri haline gelen Bloomberg'ten Mark Gurman, M3 Ultra çipi sadece önceki Mac modelleriye değil Windows tarafındaki modellerle de rakebet edeceğini söylüyor.

ÇOK DAHA HIZLI VE GÜÇLÜ MAC'LER YOLDA

Gurman'a göre aşırı bir güç düzeyine ulaşacak yeni M3 Ultra çipler, Mac'leri de güçlü kılacak.

Apple'ın yeni tanıttığı MacBook Pro'da M3 Max, 16 CPU çekirdeği ve 40 grafik çekirdeğine sahip olarak geliyor. Burada çekirdek sayısının iki katına çıkartılması gündemde ve en nihayetinde 32 CPU ve 80 GPU gibi rakamlara çıkılabilir.

Bu da Mac tarafı için zirve demek. Yine de bu tarz bir yükseltme gelecekse fiyat tarafında da anlamlı bir artış olacaktır. Gurman, bu yeni çipin gelecek yıl karşımıza çıkmasını beklediğini söyledi.