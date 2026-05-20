Yeni Dacia Logan Türkiye’de: Fiyatı, özellikleri ve donanım seçenekleri

Türkiye'de 1 Haziran itibarıyla satışa sunulan yeni Dacia Logan, tüketicilerin karşısına Expression ve Journey isimli iki farklı donanım paketiyle çıkıyor.

SATIŞ FİYATLARI VE LANSMAN KAMPANYASI

Expression ECO-G 120 auto: Liste fiyatı 1 milyon 699 bin TL olarak belirlenen bu versiyon, lansman dönemine özel 1 milyon 580 bin TL’den satışa sunuluyor.

Journey ECO-G 120 auto: Daha üst seviye olan bu donanım ise normalde 1 milyon 774 bin TL fiyata sahipken, lansmana özel olarak 1 milyon 655 bin TL fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşuyor.

DİNAMİK ÇİZGİLER VE YENİ TASARIM DİLİ

Dacia’nın Sandero ve Duster gibi yeni nesil modellerinde kullandığı güncel tasarım anlayışı, yeni Logan'ın sedan gövdesiyle buluştu. Otomobilin dış ve iç tasarımındaki öne çıkan detaylar şu şekilde:

Ön kısımda Dacia'nın yeni nesil ters T formundaki far imzası kullanılıyor.

Far imzasındaki T formu, kabin içindeki havalandırma menfezlerinde de kendine yer buluyor.

Ön üst ve alt ızgaralarda bulunan piksel desenli detaylar modern bir görünüm sağlıyor.

Çift renkli 16 inç jantlar, otomobilin dinamik karakterini destekliyor.

TEKNOLOJİ ODAKLI İÇ MEKAN

Araç içinde daha dayanıklı döşeme materyallerine yer verilirken, sürücü odaklı dijitalleşme dikkat çekiyor. Direksiyon tasarımı yenilenen modelde, teknolojik donanımlar önemli ölçüde artırılmış:

7 inç boyutunda dijital gösterge ekranı

10 inç boyutunda yeni multimedya sistemi

Dacia’ya özel "YouClip" bağlantı sistemi

Kablosuz şarj desteği

120 BEYGİRLİK YENİ LPG'Lİ MOTOR VE ŞANZIMAN SEÇENEKLERİ

Yeni Logan, kaputunun altında yapılan güncellemelerle iddialı bir performans sunuyor. Modeldeki motor ve şanzıman seçenekleri açıklandı.

1.2 Litre ECO-G:

Dacia’nın yenilenmiş ECO-G motoru gücünü 120 beygire taşıyor. 1.2 litrelik, üç silindirli turbo benzinli ve LPG'li bu ünite, EDC otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Bu sayede LPG'li otomatik sedan arayanlar için güçlü bir alternatif yaratılıyor.

1.0 Litre TCe 100:

Serideki diğer motor seçeneği olan 1.0 litrelik üç silindirli turbo benzinli ünite, 100 beygir güç üretiyor ve 6 ileri manuel şanzımanla eşleşiyor.

GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DESTEK TEKNOLOJİLERİ

Güvenlik ve sürüş destek asistanları tarafında da güncellemeler alan yeni Logan; aktif şerit takip sistemi, acil durum fren desteği, trafik işareti algılama özellikli hız asistanı ve kameralı sürücü takip sistemi gibi donanımları bünyesinde barındırıyor. Ayrıca kör nokta uyarı sistemi opsiyonel donanım olarak araca eklenebiliyor.

SINIFININ LİDER BAGAJ HACMİ VE GENİŞ YAŞAM ALANI

Sedan pazarındaki geniş iç hacim iddiasını koruyan yeni Logan'ın ölçüleri şu şekilde:

Uzunluk: 4,41 metre

Genişlik: 1,85 metre

Yerden Yükseklik: 161 mm

Otomobil, bagaj hacmi konusunda segmentinin en güçlü seçeneklerinden biri olmaya devam ediyor. Standart kullanımda 628 litre bagaj alanı sunan Logan, arka koltukları yatırıldığında kullanıcısına 1.666 litreye kadar devasa bir yükleme alanı sunabiliyor.