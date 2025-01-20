Yeni Grandland Türkiye’de

Yayınlanma: 20.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.01.2025 - 04:00

İlk etapta hem 504 kilometrelik WLTP menzile sahip elektrikli seçeneği hem de 48 V hybrid teknolojisine sahip versiyonuyla Türkiye’de satışa sunulan Yeni Grandland, hybrid versiyonda Edition ve GS donanımları ile elektrikli versiyonda ise GS donanım seviyesi ile müşterilerle buluşuyor.

Yeni Opel Grandland’in 50.000’den fazla ayrı hücreden oluşan yeni Intelli-Lux HD LED Pixel sistemi, Opel’in aydınlatma teknolojileri konusundaki öncülüğünü pekiştiriyor. İç mekânındaki geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen kumaş kaplamaları ile çevreci yaklaşımını sürdürürken, yarı şeffaf Pixel Box saklama alanı dahil, 35 litrenin üzerinde hacme sahip iç saklama bölmeleri ile esnek saklama olanakları sunuyor.

Grandland, tasarım aşamasından itibaren elektrikli araçlar için geliştirilen yeni STLA Medium platformu üzerinde yükseliyor. Tüm bu yenilikçi özellikleriyle yeni Grandland, Opel’in Türkiye’deki SUV ve elektrikli portföyünün zirvesini temsil ediyor.

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, “Ocak ayı itibarıyla satışa sunduğumuz yeni nesil Grandland, bu sene kalkacağımız SUV atağının ilk yeni oyuncusu olarak öne çıkıyor. 2025 yılında Opel olarak satacağımız her 3 binek otomobilden 2’sinin SUV olmasını hedefliyoruz, bu noktada yeni Grandland’in hem elektrikli hem hybrid versiyonlarıyla pazarda önemli bir başarı kazanacağına inanıyoruz” dedi.