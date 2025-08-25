Yeni Hyundai Tucson kameralara yakalandı! Yeni nesil hibrit sistemle geliyor...

Hyundai'nin en çok satan SUV modellerinden biri olan Tucson, 2026 yılının ikinci yarısında tamamen yenilenmiş haliyle otomobil pazarına sunulacak. Avrupa yollarında test süreci devam eden yeni nesil Tucson’un, Hyundai Santa Fe ve hidrojen yakıt hücreli Hyundai Nexo modellerinden esinlenilen bir tasarımla geleceği öngörülüyor.

YENİ TASARIM

Yeni Tucson’da ön bölümde daha dik bir burun yapısı, kapaklı kaput, entegre LED ışık barı, alt konumlandırılmış ana farlar ve kalın tekerlek kemeri kaplamaları gibi dikkat çeken tasarım unsurları yer alacak. Yan profilde, karartılmış A ve B sütunları sayesinde camlar gövdeyle bütünleşmiş görünecek ve bu da araca daha dik bir siluet kazandıracak.

Arka tasarımda, daha dik bir bagaj kapağı ve geniş açılabilir bagaj alanı sunulacak. Jant seçeneklerinin, karmaşık tasarıma sahip büyük alaşım jantlar şeklinde olacağı belirtiliyor.

İÇ MEKÂNI YETKİLİLER TANIMLADI

Henüz resmi görseller paylaşılmamış olsa da Hyundai yetkilileri, iç mekânda aşırı dijitalleşmeden kaçınılacağını, bunun yerine fiziksel düğmelerin temel işlevleri karşılamaya devam edeceğini ifade etti. Gösterge panelinin üst kısmında yeni tip dijital ekranların yer alması bekleniyor.

Hyundai'nin baş dış tasarımcısı Simon Loasby’nin açıklamasına göre, merkez ekrandan ziyade kullanıcı dostu ve dikkat dağıtmayan bir yerleşim planı tercih edilecek. Toplamda dokuz adet fiziksel kontrol düğmesinin yer alacağı belirtiliyor. Bu yaklaşım, sürüş güvenliği ve kullanım kolaylığını ön planda tutmayı hedefliyor.

YENİ NESİL HİBRİT SİSTEM

Yeni Hyundai Tucson’un Avrupa pazarında hafif hibrit (MHEV), tam hibrit (HEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) motor seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Yeni nesil hibrit sistemde, 1.6 litrelik turboşarjlı dört silindirli motor ile iki elektrik motoru birlikte çalışacak. Bunlardan biri şanzımana entegre büyük bir motor, diğeri ise marş jeneratörü görevini üstlenen bir motor olacak.

Hyundai, bu yeni sistemin verimliliği bir önceki nesle göre %4 oranında artıracağını, aynı zamanda daha yüksek tork ve daha iyi sürüş performansı sağlayacağını belirtiyor. Maksimum güç değeri henüz açıklanmazken, torkun 380 Nm seviyesinde olacağı ifade ediliyor. Bu değer, mevcut hibrit sistemden 13 Nm daha fazla.

ELEKTRİKLİ HYUNDAI TUCSON GELECEK Mİ?

Yeni Tucson’da tamamen elektrikli bir versiyon bulunmayacak. Elektrikli araç tercih eden kullanıcılar için Hyundai'nin Ioniq serisi seçenek sunmaya devam edecek. Ancak, yeni Tucson ailesi içinde yüksek performanslı bir N versiyonunun, gelişmiş hibrit güç ünitesiyle gelmesi muhtemel.

HYUNDAI TUCSON TÜRKİYE FİYATLARI

Türkiye'de 3 model üreten Güney Koreli üretici Hyundai'nin yeni Tucson modelinin Türkiye'de özellikle segmenti içinde yer alan 1.6 litrelik motor seçenekleri ile 1.6 ile 2.0 litre arasında kalan rakiplerine oranla büyük vergi avantajı sağlaması bekleniyor.

