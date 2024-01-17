Yeni Mercedes EQG: Tamamen elektrikli ile fiyatı yarı yarıya düşüyor!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 07:15

Güncelleme: 17.01.2024 - 07:15

Mercedes G-Serisi, sivil ve askeri kullanım için çivi gibi sert bir 4x4'ten zengin kentliler için lüks bir SUV moda ifadesine dönüştü. Ancak bu yılın sonlarına doğru Mercedes, efsanevi arazi aracının EQG adı verilen tamamen elektrikli bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanırken evrimindeki bir sonraki adıma tanık olacağız.

Mercedes EQG'nin tam olarak ne zaman tanıtılacağı henüz doğrulanmadı, ancak Alman marka Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES) birkaç prototip getirerek ilk tanıtım için heyecan yaratmaya başladı. Fuarda bir prototip sergileyen Mercedes, EQG'nin muhteşem parti numarası G dönüşünü göstermek için ünlü Las Vegas Strip'in bir bölümünü kapattı.

Bu manevra inkar edilemeyecek kadar etkileyici. Esasen, EQG'deki dört elektrik motoru, aynı aks üzerindeki tekerleklerin zıt yönlerde dönmesini sağlayarak EQG'nin paletli bir tank gibi dönmesine ve yerinde 720 derecelik bir dönüşü tamamlamasına olanak tanıyor.

Bu son prototiplere bakıldığında, elektrikli versiyonun yaratılmasında temel G-Serisi'nde çok az stil değişikliği yapıldığı açıkça görülüyor. EQG, Mercedes'in retro SUV'unda bulunan kabarık ön ucu, düz kenarlı gövdeyi ve en uç noktaya kadar genişletilmiş tekerlek yuvalarını koruyor. Bununla birlikte, EQG'nin karartılmış bir ızgara tasarımına, revize edilmiş tamponlara ve aerodinamik olarak optimize edilmiş alaşımlara sahip olduğu görülüyor.

CES 2024'teki prototiplerin bazılarında bagaj kapağında geleneksel stepne kapağı da yer alıyor, ancak diğerlerinde şarj kablosunu saklamak için kullanılabilecek daha kare şeklinde bir kutu bulunuyor. Bu fikir ilk kez 2021 Münih Otomobil Fuarı'nda Concept EQG'de ortaya çıkmıştı.

Mercedes, EQG'nin tavizsiz bir arazi aracı olmaya devam edeceğini vurgulamak istiyor ve "arazi performansı için yeni ölçütler belirlemeye hazır" olduğunu belirtiyor.

Bu off-road hünerini sunmak için EQG saf elektrikli bir platform üzerine inşa edilmemiş. Bunun yerine, benzinli ve dizel modellerin sağlam merdiven şasisi, bağımsız ön süspansiyon ve arkada sert bir aks ile birlikte saf elektrikli güç aktarma organını barındıracak şekilde dönüştürülecek. Batarya muhtemelen EQS SUV tarafından kullanılan 108.4kWh kapasite ile aynı olacak ve dört düşük menzilli aktarma kutusu aracılığıyla dört ayrı elektrik motoruna güç sağlamak için kullanılacak.

EQG'nin lüks bir off-road aracı olarak konumlandırılacağı ve fiyatlandırılacağı göz önüne alındığında, iç mekânın EQS SUV'dan bol miktarda teknoloji ödünç alması bekleniyor. G-Serisi'nin birçokları için cazibesi, askeri kullanım geçmişi ve içte ve dışta sağlam, neredeyse vahşi tasarımıydı. Bununla birlikte, EQG'nin lüks açısından G-Serisi'nden bir adım daha ileri gitmesini, potansiyel olarak EQS ve daha küçük EQE SUV'da bulunanlara benzer bir Hyperscreen bilgi-eğlence sistemi sunmasını bekliyoruz.

MERCEDES CONCEPT EQG

G-Glass 1979'daki lansmanından bu yana küçük ve evrimsel görsel tasarım değişiklikleri geçirdi, hatta 2018'deki mevcut nesil model için yapılan 'büyük' yeniden tasarım, büyük SUV'un tavizsiz, kutu gibi bir arazi aracı olarak görünümünü koruduğunu gösterdi. EQG Concept ile Mercedes, retro EV arazi aracının tamamen yeniden tasarlanmak yerine hafif bir evrim geçireceğini gösteriyor.

MERCEDES EQG LAS VEGAS'TA

Köşeli siluet, kaputun her iki yanında ön kanatların üstüne monte edilmiş ön göstergeler gibi modelin en ayırt edici özelliklerinin çoğunu koruyor.

EQA, EQB ve EQC modellerinin aksine, konsept EQG yanmalı motorlu alternatifinin farlarını koruyacak, ancak yuvarlak aydınlatma elemanları artık geleneksel bir ızgara ile değil, diğer EQ markalı otomobillerde olduğu gibi siyah bir panel ile ayrılıyor.

Diğer dokunuşlar arasında tavana monte spot lambaların modern bir yorumu olarak portbagajın öne bakan tarafında uzanan bir LED şerit, portbagajın tasarımının bir parçası olarak entegre edilmiş bir 'G' logosu ve tavanın arkasında fren lambası görevi gören benzer bir kırmızı LED şerit yer alıyor. Konsept ayrıca benzersiz bir tasarıma sahip 22 inç jantlara sahip.

MERCEDES EQG TÜRKİYE FİYATI

Mercedes G Serisi 2000 cc'nin üzerindeki silindir hacmi nedeniyle KDV ve ÖTV toplamı olarak yüzde 284 vergiye tabi. Yeni elektrikli model ise ÖTV ve KDV toplamı olarak yüzde 92 vergiye tabi.

Mercedes G 400 d ülkemizde vergisiz 3 milyon 295 bin 156 TL'ye, vergilerle ise 12 milyon 667 bin 200 TL'ye satılıyor.

Elektrikli model G 400 d ile vergisiz olarak aynı fiyata gelirse nispeten daha düşük vergiler ile G 400 d'nin yarı fiyatına satışa sunulacak.