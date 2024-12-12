Yeni nesil Suzuki Swift yılın otomobili seçildi: İşte Türkiye'de satışa sunulan modelin özellikleri...

Yayınlanma: 12.12.2024 - 16:37

Güncelleme: 12.12.2024 - 16:37

Japon otomotiv devi Suzuki, yeni Swift modeliyle kazandığı prestijli ödüllere bir yenisini daha ekledi. Renkli tasarımıyla dikkat çeken ve ülkemizde de satışa sunulan yeni Swift modeli, Japonya Otomotiv Araştırmacıları ve Gazetecileri Konferansı (RJC) tarafından 2025 RJC Yılın Otomobili ödülüne layık görüldü. Önceki nesilden miras alınan şık tasarımı ve geliştirilmiş sportif sürüş performansıyla yeni Swift, jüri üyelerinin favorisi oldu.

RJC Yılın Otomobili jürisi, bağımsız otomotiv araştırmacıları ve gazetecilerden oluşan 40 üyeli bir ekipten oluşuyor. Yarışmada otomobiller, 'Japon Otomobil Kategorisi', 'İthal Otomobil Kategorisi' ve 'Teknoloji Kategorisi' olmak üzere üç ana başlıkta değerlendiriliyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Suzuki, yenilikçi ve sorunsuz üretim prensibiyle geliştirdiği modellerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda Suzuki’nin ülkemizde de satışa sunulan yeni Swift modeli, Japonya’da yerli ve ithal binek otomobillerin dahil olduğu RJC ödül programında 2025 Yılın Otomobili ünvanını kazandı.

JÜRİDEN TAM NOT ALDI!

RJC jürisi, dördüncü nesil Swift’i yeni dış tasarımı, gelişmiş 1.2 litrelik hibrit motoru ve yeniden kalibre edilmiş süspansiyonu ile hafif ve sağlam ‘HEARTECT’ platformunun sağladığı üstün sürüş dinamikleri nedeniyle övgüye değer buldu. Ayrıca, tüm dördüncü nesil Swift modellerinin standart olarak sınıfının en iyi güvenlik özelliklerini sunması dikkat çekti.

SUZUKİ SWİFT FİYAT LİSTESİ

Suzuki Swift, 1.2 litre hibrit motoru ve otomatik CVT şanzımanı ile 1 milyon 359 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.