Yeni Opel Grandland'in dünya prömiyeri Eisenach Fabrikası'nda kutlandı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:20

Güncelleme: 15.05.2024 - 11:20

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Opel Grandland, hybrid modellere ek olarak ilk kez tamamen elektrikli, emisyonsuz bir model olarak üretim hattından çıkacak.

Yeni SUV, elektrikli modeller için özel olarak tasarlanan ve Eisenach'ta kullanılan son teknoloji ürünü STLA Medium platformu üzerinde tasarlanan ilk Opel modeli olarak dikkati çekiyor.

130 MİLYON EURO'LUK YATIRIM

Opel, 1992'de açılan ve her geçen gün gelişen Eisenach fabrikasına gelecekteki elektrikli modellerin üretimi kapsamında 130 milyon avro yatırım yaptı. Bu yatırım üretimde önemli değişiklikler sağladı.

Gövde atölyesinde ve son montajda hem çoklu enerji platformu hem de STLA Medium platformu üzerinde tasarlanan otomobillerin üretilmesine olanak sağlayan modifikasyonlar gerçekleştirildi.

Ayrıca tüm tesisteki konveyör sistemi uyumlu hale getirildi ve güçlendirildi. Gövde atölyesi tamamen otomatik hale getirildi ve detaylı denetim için çeşitli alanlara son teknolojiye sahip birçok kamera sistemi kuruldu.

Ayrıca Elektrikli Grandland'in batarya paketlerinin tesiste monte edilmesini sağlayan yeni bir batarya atölyesi de kuruldu.

Eisenach fabrikası elektrik ihtiyacı için kendi güneş enerjisi parkını inşa etmeyi planlıyor. Bu enerji parkıyla beraber tesis için yaklaşık 14 hektarlık bir alanda fotovoltaik paneller kullanılarak yeşil elektrik üretilecek.

20 megavatlık fotovoltaik parkın yanı sıra 1,5 megavatlık bir ısı pompası da gelecekte tesisin ısı tedarikini destekleyecek.

Yenilenebilir enerjilere kademeli olarak geçiş yapılması, tesisin geleceğe hazırlıklı bir konuma ulaşmasına katkı sağlıyor.

Şirketin her alanda karbon emisyonunu sürekli ve tutarlı şekilde azaltma stratejisine uygun olarak, Türingiya bölgesindeki tedarik zinciri de yeniden düzenlenerek uyumlu hale getirildi.

Gelecekte yeni Opel Grandland'in Deutsche Bahn ile demir yolu bağlantıları üzerinden taşınarak müşterilere ulaştırılması planlanıyor. Böylelikle özellikle Türkiye ve İngiltere gibi uzun mesafeli sevkiyatlar demir yoluyla gerçekleştirilecek.

Açıklamada kutlamadaki görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Yeni Opel Grandland'in baştan aşağı Almanya'da üretildiğini belirtti.

Huettl, modelin yalnızca Eisenach'taki üretim hattından çıkacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

''Bu amaçla geçtiğimiz birkaç ay içinde fabrikayı gerçek bir 'elektrik santraline' dönüştürdük. Burada bir batarya atölyesi ve en iyi SUV'umuzun ortak bir üretim hattında tüm motor çeşitlerinde tamamen esnek olduğu bir üretim tesisi oluşturduk. İlk kez tamamen elektrikli olarak sunulacak olan yeni Grandland, elektrikli otomobil yelpazemizi daha da genişletecek. Bunun başlangıç sinyalini bugün burada veriyoruz.''

Eisenach fabrikası Genel Müdürü Jörg Escher de Eisenach ekibinin, otomotiv dönüşümü alanında büyük bir mücadeleyi birlikte üstlenerek bunu olağanüstü bir kararlılıkla uyguladığını vurguladı.

Escher, Yeni Grandland'in en başından itibaren müşterilere Eisenach'ın iyi bilinen üst düzey kalitesiyle ulaşacağına emin olduğunu anlattı.